Frase del día“Se manejó con secretividad los fondos de parte de la campaña de Salvador Nasralla, no tuvimos acceso porque él no confió en la estructura política y financiera del Partido Liberal”.Por: Proceso Digital8 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Roberto Contreras • Presidente del CCEPL Noticias recientes PolíticaHay indicios de captación de fondos irregulares de la campaña de Nasralla, según apoderado de comisionada de UFTF Ciencia y TecnologíaApple renueva su estrategia IA y critica la carrera tecnológica «sin sentido» del sector ActualidadDiputado liberal apunta al entorno de Nasralla por irregularidades y menciona cuentas en paraísos fiscales NacionalesConstrucción de puente Germania avanza con llegada de las vigas para instalarlas en la estructura principal Usa 2026 - NoticiasEriksen se encuentra bien tras desmayo en amistoso y será dado de alta pronto