Se batalló para sacar a un gobierno corrupto y se cometen los mismos errores, para qué se luchó: Matheu

Tegucigalpa – “Se luchó para sacar a un gobierno que lo considerábamos corrupto, y todos nos alegramos de haberlo sacado, y ahora estamos viendo que se cayó en los mismos errores que antes criticábamos, entonces para qué se luchó”, reprochó este martes el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Manuel Matheu.

– Retó al ministro Octavio Pineda para que le explique al pleno del CN la construcción de los hospitales por parte del gobierno.

Dijo que el escándalo por el “cheque video” es la punta del iceberg, “lo mismo que se criticaba de administraciones pasadas, ahorita lo están haciendo, y no estén con mentiras, no hay sesiones (en el CN) para que no haya discusión de eso, aquí hay que decir las cosas tal cual es”.

Agregó que el país está en la recta final de un proceso electoral, donde el gobierno habla de fraude, pero los que lo cometen siempre son los que están en el poder, “es ridículo, y tratan de tapar con otras cosas esto, esto es sinvergüenzada”.

Matheu recordó que el Presupuesto General 2025 no se discutió en la Cámara Legislativa, porque hubo un madrugón y se impuso. “Había partidas que a todas luces uno decía que era proselitismo lo que buscaban, estoy mencionando partidas en la Secretaría de Planificación, Deportes y otros”, señaló.

Insistió que se debe invitar al ministro de Infraestructura, Octavio Pineda, para que le explique a la Cámara el valor de los hospitales que construye el gobierno de la República. “Yo voy a hablar después de él y vamos a ver quién tiene la razón. Ya es suficientemente tiempo en Honduras para que se siga haciendo la misma sinvergüenzada de siempre”, expresó.

El Partido Salvador de Honduras (PSH), aclaró que los diputados Ramón Morán, Dunia Jiménez, Luis Redondo y Mauricio Castellanos –todos renunciaron al PSH– son los que han hecho uso de las ayudas del Congreso, en tanto Tomás Ramírez sí ha utilizado las subvenciones. JS