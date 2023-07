Se levantarán actas a empleados del 911 que no cumplan su trabajo, advierte interventora

Tegucigalpa- Mientras empleados del Sistema Nacional de Emergencia 911 denuncian la presencia de colectivos de Libre en la institución y falta de pago de algunos de sus derechos, la presidenta de la Comisión Interventora Miroslava Cerpas, advirtió que quienes paralicen labores están cometiendo falta a los deberes de los funcionarios.

La interventora negó la presencia de colectivos de Libre y apuntó que los empleados del 911 tienen cancelado su salario hasta el 30 de junio y que la petición que existe es por un ajuste salarial.

“Me han hecho llegar un pliego de peticiones donde plantean el tema sobre el aumento proporcional que otorgó el gobierno al inicio de año que todavía no se les ha autorizado y también sobre el pago del décimo cuarto salario este pliego de peticiones me ha llegado de forma indirecta no he tenido ninguna solicitud de diálogo de parte de los empleados”, expuso.

En ese sentido advirtió que ya se notificó a la Secretaría de Trabajo y a quien no quiera trabajar y violente los derechos humanos de la población se les levantará acta notarial para tomar las medidas correspondientes, al tiempo que reiteró que no hay presencia de colectivos de Libre, sino que se llamó a los empleados de otros turnos que sí quieren trabajar.

La interventora acusó que hay un sabotaje y hay personas que han estado llamando para saturar la línea del 911 con el fin de que la ciudadanía no pueda recibir auxilio a sus llamadas, por lo que “hemos creado un plan de contingencia para que las líneas sigan funcionando en su cabalidad y la población pueda tener seguridad”.

Es válido recordar que Miroslava Cerpas, era la subdirectora de Servicio Civil y fue suspendida de su puesto junto con el director de la Dirección General de Servicio Civil Juan Leonardo Bu Toro, por parte de la presidenta Xiomara Castro, luego que ambos protagonizaron serias discusiones y enfrentamientos por diferencias sobre la militancia de ambos en el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Ahora la abogada Miroslava Cerpas fue nombrada como presidenta de la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencias 911 en compañía de los comisionados adjuntos, Gosset Moncada y Gerardo Hernández.LB