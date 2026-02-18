“Se les acabó la piñata, que vuelvan los concursos al sistema judicial”, pide la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras

Tegucigalpa – La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asomaj), Ana Cardona, pidió a las autoridades del Poder Judicial que se inicie con los procesos de concursos en el sistema judicial para que las contrataciones sean por capacidad y no por compadrazgos políticos.

Cardona sostuvo que “nosotros lo decimos así, se les acabó la piñata porque era una piñata el nombramiento y ascensos que se daban en el Poder Judicial y que venimos constantemente denunciándolo en los comunicados y pidiendo a la máxima autoridad que sometiera a concurso, que nombrara por meritocracia y no de dedo como lo venía haciendo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (Rebeca Ráquel Obando).

Agregó que la reforma realizada ayer por el Congreso Nacional es transitoria por lo que necesitamos que los diputados continúen con el tema de la aprobación de la ley que crea el Consejo de la Judicatura.

Indicó que Constitucionalmente la labor de los jueces y magistrados es administrar justicia y en la parte jurisdiccional no la parte administrativa.

“Es necesaria la aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura”, afirmó.

Aseguró que se han aprobado 90 nombramientos y los más beneficiados han sido los de las otras asociaciones que vieron comprometidas su objetividad cuando están en una posición en contra de lo que sucedió en el Congreso Nacional, los integrantes de estas asociaciones son los mismos beneficiados con aumentos por lo que la igualdad debía de prevalecer en el poder Judicial y respetar la carrera judicial.

Indicó que hay asociaciones a lo interno del Poder Judicial que sus representantes han recibido hasta dos aumentos, ascensos y hasta viajes por ello defienden la postura de la presidenta de la CSJ.

Dijo que espera que se respete la reforma realizada por el Congreso Nacional y que se hagan los concursos respectivos y puedan salir seleccionados para asumir un cargo.

“Cuando se pone a alguien de dedo, se le debe el favor de un cargo y se pone en duda la independencia judicial de cualquier juez porque va a favorecer a la persona que le dio un aumento y otro cargo”, señaló.

Apuntó que antes se sometían a concurso y cada quien concursaba por una vacante y no se le debía nada a nadie, no se puede seguir dándole a la piñata y que la gente capacitada solo le dejen opción de ver. IR