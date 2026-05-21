Se intervendrá el Bajo Aguán con equipo especial para dar con responsable de masacre, señala ministro de Seguridad

Tegucigalpa – El gobierno desplegará un equipo especial de forma inmediata e intervenir la zona del Bajo Aguán para dar con los responsables de la masacre ocurrida esta mañana del jueves (21-05-2026) en la comunidad de Rigueros, Trujillo informó el secretario de Seguridad, Gerzon Válasquez.

El ministro indicó que la intervención policial contará con la ayuda de fiscales del Ministerio Público,, Fuerzas Armadas, jueces y agentes de inteligencia que colaboren a dar con los responsables de la masacre y que ayuden a identificar a otros grupos que actúan en la zona.

Este jueves se informó de la muerte de 10 personas de forma violenta en la comunidad de Rigueros, Trujillo en la zona del Bajo Aguán, zona que ha reportado por décadas conflictivad por el control de las tierras, así como una intensa actividad del narcotráfico.

El ministro Velásquez señaló que se informará a la población de las acciones de intervención para dar con los responsables de la masacre.

El secretario de Seguridad indicó que utilizarán toda la fuerza del Estado para poner orden en la zona y dar con los responsables.

El ministro Velásquez señaló que eso no solo es conflicto de tierras, hay una organización criminal detrás de los actos, indicó el responsable de seguridad, tras intervenir en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renatro Álvarez. (PD).