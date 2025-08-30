Se incendia autobús que trasladaba seguidores de Libre en Yoro

Tegucigalpa – Un autobús que trasladaba seguidores del partido Libertad y Refundación (Libre), se incendió esta mañana en el departamento de Yoro.

Según los miembros del Cuerpo de Bomberos no hay reportes de personas heridas, solo daños materiales.

El autobús salió esta mañana rumbo a San Pedro Sula y al presentar desperfectos mecánicos, el conductor tomó la decisión de aparcar el bus ya que del mismo salía humo del motor.

La militancia de Libre logró bajar de la unidad y minutos después tomó fuego.

Las autoridades de Libre convocaron a una movilización este sábado en San Pedro Sula, por lo que diferentes rutas del transporte trasladan a los simpatizantes que se unirán en la marcha en la ciudad industrial. IR