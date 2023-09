Se inaugura en Choloma tercer centro poeta para entretenimiento en habilidades digitales

Choloma, Cortés – En un esfuerzo conjunto por promover la inclusión, el acceso a la educación y oportunidades económicas, Fundación Terra, en alianza con The Trust for the Americas, la Alcaldía Municipal de Choloma, a través del Programa COMVIDA, y USAID, a través del programa Génesis-FUNADEH, se enorgullecen en anunciar la inauguración del Centro POETA de Alcance Juvenil “Armando Gale” en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortés. Este centro tiene como objetivo brindar condiciones propicias para el acceso a la conectividad con fines educativos a la población vulnerable que carece de las herramientas tecnológicas necesarias para su integración en la economía.

Este es el tercero de cuatro centros POETA que Fundación Terra implementará en Honduras durante el año 2023 y posteriormente en la región, de acuerdo a sus compromisos como miembro del Partnership for Central America (PCA). Este centro representa un hito importante en el compromiso de Fundación por brindar oportunidades educativas y de desarrollo a la población vulnerable de esta comunidad y las siete comunidades circundantes: Colonia Las Pilas, Barrio Trincheras, Las Torres, Colonia Libertad, Colonia Godoy, Colonia Las Colinas #2 y la Colonia San Miguel.

Mariel Rivera, Directora Ejecutiva de Fundación Terra, indicó: “El objetivo principal de este proyecto es crear condiciones que faciliten el acceso a la conectividad con fines educativos para la población vulnerable que carece de las herramientas tecnológicas necesarias para su integración en la economía. Esto se logrará a través de la promoción del acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de la población vulnerable, y la promoción de oportunidades de empleo y pasantías.”

Gracias a la colaboración con socios estratégicos como The Trust for the Americas, a través de su Franquicia Social POETA, y Microsoft, como aliado de The Trust for the Americas, quien provee las Licencias de Software (Windows y Office Suite), el Centro POETA de Alcance Juvenil “Armando Gale”, funcionará en horarios matutinos, vespertinos y fines de semana, brindando atención a 600 niños, niñas, jóvenes y adultos mensualmente, ofreciendo más de 120 tipos de actividades que incluyen reforzamiento escolar, clases de bisutería, música, belleza, juegos lúdicos, capacitación en habilidades para la vida y el empleo, clases de computación, entre otras.

Pierina Nepote, Gerente Senior del Programa POETA, destacó que “Para The Trust, es un gusto unir esfuerzos con Fundación Terra y aliados para hacer realidad un tercer Centro POETA en Honduras. Sabemos que este espacio, junto con su amplia gama de clases y capacitaciones, facilitará acceso a tecnología, software y contenidos que fortalecerán los perfiles de hondureñas y hondureños, particularmente de la población joven, deseosa de aprender a utilizar la tecnología para facilitar su acceso a conocimientos y herramientas para competir por oportunidades laborales.”