Se inaugura Centro Poeta para entrenamiento en habilidades digitales que beneficiará 18 comunidades en la aldea El Hatillo

Tegucigalpa – Fundación Terra, a través de su incorporación a la Franquicia Social POETA (Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en las Américas), suma esfuerzos con la organización internacional The Trust For The Americas y en colaboración con Microsoft y Fundación Nasser, inauguran el Centro de Habilidades digitales (POETA) en el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Aldea El Hatillo. Este es el primero de cuatro centros POETA que Fundación Terra implementará en Honduras durante el año 2023 y posteriormente en la región, de acuerdo de sus compromisos como miembro del Partenership for Central America (PCA).

La Franquicia Social POETA busca promover la inclusión social y económica de poblaciones vulnerables en Latinoamérica y el Caribe mediante el acceso, uso y apropiación de tecnologías y estrategias educativas integrales presenciales y virtuales. A través de capacitaciones en habilidades digitales para la vida, los Centros POETA ayudan a que las personas tengan un futuro mejor a través de oportunidades económicas como conseguir empleo, ascender en sus trabajos, impulsar un micro emprendimiento o continuar sus estudios.

Beneficiarios del Programa de oportunidades trabajan en las terminales en el centro ubicado en El Hatillo.

Mediante la implementación del Centro POETA en el Instituto de Desarrollo Sostenible, se beneficiarán 18 comunidades cercanas, incluyendo El Reparto, La Estanzuela, La Canaán, Lomas del Hatillo, Carpintero, San Antonio, Hatillo, Lo de Ponce, Corralitos, Limones, Matasano, Primavera, La Puente, Jutiapa, Piligüin, Cantadora, Crucitas del Picacho y Las Matas. El centro POETA tendrá un alcance de aproximadamente 35,000 habitantes que podrán acceder y hacer uso de la tecnología con el fin de fortalecer sus capacidades, habilidades y destrezas, buscando el crecimiento económico, la promoción de oportunidades de empleo y emprendimiento en sus comunidades.

Lara Bersano Calot, Directora de Comunicación de The Trust for the Americas destacó durante el acto de apertura del centro que “el trabajo de los centros de habilidades digitales que desarrollamos en The Trust for the Americas, comenzó en Centroamérica en el año 2004. Desde entonces hemos logrado impactar más de 4 millones de personas en 27 países y en 2023 estamos muy orgullosos de inaugurar con Fundacion Terra, Fundación Nasser y Microsoft nuestro centro número 361. La red de la cual el Centro POETA en el Instituto de Desarrollo Sostenible es parte, es una red de 361 entidades que buscan mejorar la vida de cientos de personas en cada una de sus comunidades. A través de esa red ustedes tendrán acceso a tecnologías y contenidos actualizados, licencias de Microsfot, contenidos para desarrollarse como personas y emprendedores, y más que nada, acceso a un grupo humano de profesionales que estamos día a día pensando soluciones y metodologías para apoyar a cada una de las personas de nuestra región para empoderarlas y mejorar su capacidad de desarrollo”.

Los estudiantes tienen acceso a equipo tecnológico, así como a plataformas de formación y capacitación.

El Centro POETA estará disponible en horarios diurnos de lunes a sábado para los niños, jóvenes y adultos de las diferentes comunidades aledañas al Instituto de Desarrollo Sostenible y mediante el cual podrán tener acceso a plataformas de formación y capacitación. Acceso a contenidos que incluyen, entre otras:

Alfabetización Digital Ciencias de la Computación Habilidades para el Empleo y el emprendimiento Habilidades para la Vida



Asimismo, Microsoft, como aliado de The Trust for the Americas, provee las licencias de software (Windows y Office Suite)

El presidente de Fundación Nasser, arquitecto Fredy Nasser, comentó: “Nos complace abrir las puertas de este Centro POETA, a través del cual continuaremos con nuestro compromiso de trabajar en crear condiciones que faciliten el acceso a la conectividad para fines educativos en la aldea El Hatillo. Estamos seguros que por medio de este centro los habitantes de las comunidades obtendrán nuevas habilidades y destrezas que les permitan acceder a trabajos que contribuyan en su crecimiento económico.”

Por su parte Mariel Rivera, directora ejecutiva de Fundación Terra, indicó: “En Fundación Terra, junto a The Trust for the Americas, continuaremos sumando esfuerzos para la implementación de los primeros 4 Centros POETA en Honduras, para generar oportunidades educativas integrales e inclusivas con competencias y habilidades digitales y para la vida, con el objetivo de formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su entorno”.