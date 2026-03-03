“Se han tardado bastante”, dice designada Mejía sobre juicio político para Marlon Ochoa

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía se refirió, otra vez, sobre el posible juicio político para el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y recalcó: “Se han tardado bastante”.

– Mejía abogó por “un buen castigo” para evitar que estos casos sigan ocurriendo en el país.

“Es imperdonable el juicio político para Marlon Ochoa. El juicio político es un acto moral, todos vimos que únicamente él tenía que manifestar su voto razonado, pero levantarse de sus funciones y ponerse los moños porque su partido político lo designa, eso es una falta grave”, arguyó.

Mejía reafirmó que debe establecer un precedente para que estos hechos no se repitan. “Definitivamente hay que aplicarle el juicio político”, reclamó.

Cuestionó a Ochoa por atentar contra la democracia en las pasadas elecciones desde su alto cargo en el Consejo Electoral.

Adicionó que el consejero Ochoa tiene la Fiscalía de su lado para ejercer las acciones que estime conveniente.

Desde la más alta silla de la autoridad en el Congreso Nacional, el propio Tomás Zambrano ha reiterado que un juicio político debe seguir un proceso y que no se apresurarán para presentarlo sin tener la seguridad que tendrá el apoyo de la Cámara Legislativa.

Igualmente, el pasado fin de semana Zambrano le recomendó a Ochoa que mejor renunciara del cargo antes que lo sometan a un juicio político.

Gabriela Castellanos, titular del CNA.

CNA reclama juicio político

Este mismo día, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que antes de 2013 Honduras no contaba con un mecanismo claro para revisar la conducta institucional de las más altas autoridades del Estado, lo que dejaba a la ciudadanía sin garantías frente a decisiones que pudieran afectar el interés público.

Castellanos recordó que, hasta la fecha, en Honduras nunca se ha aplicado un juicio político, por lo que marcar un precedente sería fundamental para establecer que toda autoridad cuya conducta se aparte del interés público debe ser evaluada, siempre respetando sus derechos y garantías.

Seguidamente, explicó que el juicio político, incorporado a la Constitución en 2013, representa hoy la herramienta constitucional que permite ejercer control, garantizar responsabilidades y proteger la democracia. JS