Se han recuperado empleos, pero debe haber una política para atraer inversión, indica presidente de CCIT

Tegucigalpa – Aunque luego de los grandes retos que ha significado la pandemia por COVID-19 y los huracanes Eta y Iota, se logró recuperar un buen porcentaje de empleos en los cuatro rubros más importantes, pero persiste un gran número de desalentados, por lo que es urgente la inversión, dijo este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín.

Los gobiernos anteriores no tuvieron una buena política para atraer inversión porque no había reglas claras y una política fiscal muy agresiva y eso provocó que no hubiese mucha inversión, sumado a la pandemia y los huracanes, y lo que se espera que ahora este Gobierno si tenga una política para atraer inversión extranjera y nacional.

Según un informe privado del Cohep, hay indicación de que afortunadamente se han recuperado un gran porcentaje de empleos en los principales rubros productivos del país entre estos comercio y construcción.

No obstante, persiste un gran número de desalentados principalmente entre los jóvenes y eso “es grave” y eso es lo que más preocupa, los números así lo indican, remarcó.

Seguidamente explicó que, en el 2019, se reportó 123 mil personas desalentadas que se cansaron de buscar empleo, y en el 2020 este número fue de 708 mil personas desalentadas por el tema de pandemia y huracanes, ya en el en 2021 ese número de desalentados bajo con respecto al 2020 y se mantuvo en 482 mil 132 personas desalentadas, lo que sigue siendo grave porque significa que hay 360 mil personas desalentadas más que en 2019.

Ante esas cifras lo que se necesita en Honduras sin duda alguna es la generación de empleo y eso se logra con atraer inversión, por ello se insiste en que haya políticas claras que contribuyan en ese tema.

No obstante, criticó que, con medidas como la reciente derogación de la Ley de Empleo por Hora, lo que se hace es cortar oportunidades de un trabajo. LB