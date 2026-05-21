“Se ha enviado un mensaje de terror”, dice presidente de la Comisión de Seguridad del CN sobre matanza en Colón

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional (CN), Marcos Paz, señaló hoy sobre la matanza registrada en el departamento de Colón que “se ha enviado un mensaje de terror”.

– El diputado Wenceslao Lara llama a interpelar en el CN al ministro de Seguridad.

“Hoy se ha enviado un mensaje de terror, no sé a quién de estas estructuras criminales. Hay que darle el tratamiento que se merece; hemos estado valorando poder declarar como organizaciones terroristas todas estas estructuras criminales que utilizan a los campesinos para, a través de tierras, poder hacer cosas que van contra la ley”, detalló.

Al menos 10 personas fueron asesinadas este jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

La Policía establece que la disputa entre bandas por pelea de la fruta sería el motivo de la matanza en esa zona caribeña de Honduras.

El parlamentario enfatizó que “el Congreso debe tomar decisiones fuertes y drásticas para poder frenar la problemática que se ha venido dando y que se reprodujo más en los cuatro años anteriores”.

Honduras vive una escalada de violencia, por lo que las autoridades ya han anunciado una reconfiguración de estrategias de combate a la criminalidad, sin embargo, estas no son suficientes, según diversos sectores.

“Se deben buscar nuevas estrategias y apoyar los cuerpos de seguridad; en el tema legal, darles todas las fortalezas legales para que ellos puedan actuar de inmediato. Solo en el sector atlántico hay más de 31 mil manzanas de tierras invadidas. Hay que tomar decisiones y hay que hacerlo ya”, acotó el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso hondureño. (RO)