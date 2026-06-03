Se forma la primera depresión tropical de la temporada 2026 en el Pacífico

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó sobre la formación de la primera depresión tropical de la temporada ciclónica 2026 en el océano Pacífico Oriental, identificada como Depresión Tropical 1E.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el sistema se encuentra ubicado a más de 2,300 kilómetros de tierra firme, por lo que actualmente no representa ninguna amenaza para Centroamérica ni para el territorio hondureño.

Los expertos señalan que las condiciones ambientales son favorables para que el fenómeno continúe fortaleciéndose y alcance la categoría de tormenta tropical durante este miércoles.

COPECO también mantiene vigilancia sobre otra área de interés meteorológico que podría desarrollarse frente a la costa pacífica centroamericana o al sur de México durante el próximo fin de semana.

Según las proyecciones, este posible sistema de baja presión presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 0 por ciento en las próximas 48 horas y del 50 por ciento en los próximos siete días.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir los boletines emitidos por los organismos de monitoreo meteorológico durante la temporada ciclónica.LB