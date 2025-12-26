Se estrecha el mandato de la izquierda en América Latina

Tegucigalpa – Tras la derrota electoral del oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda) con Rixi Ramona Moncada como la candidata, otra que era apoyado por Cristina Kirchner el diario argentino El Clarín analiza la lista de países que se pasaron a la derecha en los últimos años.

A continuación Proceso Digital reproduce el reportaje publicado este viernes bajo el título: «Otro candidato apoyado por Cristina Kirchner perdió una elección en Latinoamérica: qué países se pasaron a la derecha en los últimos años»

“La derrota en las elecciones presidenciales de Honduras de Rixi Moncada, candidata del gobernante partido de izquierda Libertad y Refundación, marcó un nuevo revés para Cristina Kirchner en América Latina y amplió la lista de países que se pasaron a la derecha en los últimos años.

Moncada buscaba reemplazar como máxima autoridad de su nación a Xiomara Castro, amiga de la exmandataria argentina. En el gobierno desde 2022, Castro retomó y profundizó la línea política de su esposo, Manuel Zelaya, en comunión con las políticas kirchneristas y de la izquierda latinoamericana o de los llamados «gobiernos populares» que surgieron en la región a principios del siglo XXI.

Cristina Kirchner tuvo un papel activo en la condena y la resistencia regional contra el golpe de Estado de Zelaya en 2009. Xiomara Castro ha reconocido y valorado el rol que tuvo el gobierno de CFK en ese momento difícil.

Para colmo, las aspiraciones de Moncada sucumbieron ante el conservador Nasry «Tito» Asfura, candidato del Partido Nacional y quien cuenta con el apoyo del mandatario estadounidense Donald Trump.

En este sentido, la caída de la izquierda en el país centroamericano llega pocas semanas después del ascenso al poder en Chile del ultraderechista José Antonio Kast en desmedro de la comunista Jeannette Jara.

La victoria de Asfura supone un equilibrio de poder en la región, ya que ahora ocho Estados latinoamericanos están en poder de la izquierda/socialdemocracia y otros tantos bajo el mandato de un representante de la centroderecha.

El nuevo tablero político latinoamericano tras las elecciones en Honduras

Además del mencionado cambio de color político en Honduras, a continuación se detalla el nuevo mapa ideológico de América Latina:

Chile: el presidente electo, José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, asumirá el cargo en marzo de 2026.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Será el primer presidente de extrema derecha elegido en democracia y su victoria marcará un cambio radical en la agenda política del país, tras el gobierno progresista de Gabriel Boric.

– Argentina: el libertario Javier Milei venció al peronista Sergio Massa en la segunda vuelta de las elecciones de noviembre de 2023.

Cristina Fernández y el presidente de Argentina, Javier Milei.

El partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA) es una fuerza de ultraderecha y orientación libertaria.

– Bolivia: Rodrigo Paz Pereira asumió el cargo el 8 de noviembre de 2025 tras ganar las elecciones de ese año.

Es un político centro-derechista del Partido Demócrata Cristiano, que sucedió al expresidente Luis Arce, después de casi veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo.

– México: el 1 de octubre de 2024 asumió el poder Claudia Sheinbaum, quien continúa el proyecto del anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un partido de izquierdas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

– Brasil: el 1 de enero de 2023 llegó de nuevo al poder Luiz Inácio Lula da Silva, tras imponerse al ultraderechista Jair Bolsonaro.

Lula da Silva lidera el Partido de los Trabajadores, una organización de izquierdas.

– Venezuela: Nicolás Maduro ostenta el cargo de presidente desde 2013. Reelegido para el periodo 2025-2031, la legitimidad de las últimas elecciones fueron ampliamente cuestionadas por la oposición y parte de la comunidad internacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y figura principal del chavismo en el país, heredó el Gobierno de Hugo Chávez tras su muerte.

– Colombia: el gobierno está liderado desde 2022 por Gustavo Petro y su coalición principal, el Pacto Histórico, fusión de movimientos de izquierda.

Petro sucedió a Iván Duque, del partido de derechas Centro Democrático.

– Perú: el presidente actual es José Jerí, del centroderechista Partido Democrático Somos Perú, quien asumió la Presidencia tras la destitución de la progresista Dina Boluarte, en octubre de 2025.

– Ecuador: desde 2023, el país está presidido por Daniel Noboa, líder de Acción Democrática Nacional; fue reelegido en 2025 para un nuevo mandato.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos del país, se considera de centro-izquierda, y en sus comienzos políticos era un admirador del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Pero sus acciones lo sitúan en la práctica más cerca de la derecha neoliberal.

– Guatemala: gobernada por Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo el 14 de enero de 2024 tras ganar las elecciones generales de 2023 con el partido Movimiento Semilla, de tendencia socialdemócrata.

– República Dominicana: gobierna el Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde 2020, es una fuerza política socialdemócrata, que se define como de centroizquierda. El presidente es Luis Abinader, reelegido en mayo de 2024.

– Uruguay: desde el 1 de marzo de 2025, gobierna Yamandú Orsi, del Frente Amplio, una coalición de izquierdas que volvió al poder tras un paréntesis de presidencia del centroderecha con Luis Lacalle Pou.

Anteriormente, el Frente Amplio había gobernado el país durante quince años.

– El Salvador: Nayib Bukele gobierna desde el 1 de junio de 2019 con el partido conservador la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), y fue reelegido con el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), el 4 de febrero de 2024, con una amplia mayoría.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La tendencia ideológica de Bukele combina elementos de populismo autoritario, conservadurismo social y pragmatismo político.

– Nicaragua: Daniel Ortega dirige el país desde 2007. Tras las reformas constitucionales de 2025 se eliminó la división de poderes, se amplió el mandato presidencial a seis años y se otorgó la copresidencia del país a su esposa, Rosario Murillo.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega junto a su copresidenta, su esposa, Rosario Murillo.

– Paraguay: el Partido Colorado, conservador, nacionalista y tradicionalista, gobierna el país desde 2013, y en realidad ha estado al frente de Paraguay casi ininterrumpidamente desde mediados del siglo pasado, salvo un periodo entre 2008 y 2013, en el que el presidente fue Fernando Lugo, con el respaldo del Partido Liberal.

En las últimas elecciones, en abril de 2023, el Partido Colorado consolidó su dominio con la victoria de su candidato a la Presidencia, Santiago Peña.

– Costa Rica: en las elecciones de abril de 2022 fue elegido presidente Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de ideología socialdemócrata.

Chaves se impuso a José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), formación de centro izquierda que estuvo en el poder entre 2018 y 2022.

– Panamá: el presidente José Raúl Mulino, del partido conservador Realizando Metas, se impuso en las elecciones de mayo de 2024, tras sustituir como candidato al expresidente Ricardo Martinelli después de que este fuera condenado e inhabilitado por blanqueo de capitales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Mulino sucedió a Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de centro izquierda.

– Cuba: el presidente es Miguel Díaz-Canel, quien relevó a Raúl Castro, hermano de Fidel, del Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país.

Elecciones 2026 en América Latina: las otras naciones que podrían cambiar de signo político

Durante el próximo año se llevarán a cabo elecciones presidenciales en cinco países de América Latina, donde también podría cambiar el signo político. A continuación un resumen con los principales detalles de cada uno de estos comicios:

Brasil

En la boleta electoral: presidente, vicepresidente, 54 de los 81 senadores, y los 513 miembros de la Cámara de Diputados

Fechas de las elecciones:

4 de octubre: primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una posible segunda vuelta programada para el 25 de octubre

1 de enero de 2027: día de la toma de posesión

Colombia

En la boleta electoral: presidente y vicepresidente, los 103 escaños del Senado y los 183 escaños de la Cámara de Representantes

Fechas de las elecciones:

8 de marzo: votación legislativa y consultas interpartidistas que sirven como primarias presidenciales

31 de mayo: primera vuelta de las elecciones presidenciales, con posibilidad de una segunda vuelta el 21 de junio

28 de julio: toma de posesión presidencial

Perú

En la boleta electoral: presidente, dos vicepresidentes, los 130 miembros de la Cámara de Diputados y 60 senadores, y representantes al Parlamento Andino

Fechas de las elecciones:

2 de abril: primera vuelta de las elecciones presidenciales y elecciones legislativas; una posible segunda vuelta presidencial está programada para el 7 de junio

28 de julio: toma de posesión presidencial

Costa Rica

En la boleta electoral: presidente, dos vicepresidentes, los 57 diputados de la Asamblea Legislativa

Fechas de las elecciones:

1 de febrero: primera ronda de elecciones presidenciales y legislativas; posible segunda vuelta presidencial programada para el 5 de abril

8 de mayo: toma de posesión presidencial

Haití

En la boleta electoral: presidente, los 30 escaños del Senado y los 99 escaños de la Cámara de Representantes, así como alcaldes y concejales locales

Fechas provisionales de las elecciones:

30 de agosto: primera ronda de elecciones presidenciales y legislativas; se proponen posibles segundas vueltas presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre

7 de febrero de 2027: toma de posesión presidencial. El gobierno de transición de Haití aún debe aprobar el calendario electoral presentado en noviembre por las autoridades electorales». PD