Se está trabajando en reducir el presupuesto lo más que se pueda, señala ministro de comunicaciones

Tegucigalpa – El ministro de Comunicaciones José Augusto Argueta habló este miércoles de diferentes temas de país. Resaltó que esta semana posiblemente sea enviado al Congreso Nacional el Presupuesto de la República 2026, y se refirió a las reuniones del presidente Nasry Asfura en Chile para conseguir inversión.

Detalló que lo primero que se está haciendo es reduciendo el presupuesto, en ese sentido era poner en orden primero la casa y luego ser un poco más realistas y reducir un poco más de 20 mil millones de lempiras, recordemos que solo en planilla se aumentó en 31 mil millones de lempiras.

“Creo que esta semana ya se estaría enviando el presupuesto al Congreso Nacional, el aprobado el año pasado era de 469 mil millones y nosotros lo tenemos que reducir al menos unos 30 mil millones de lempiras, es decir cada año se aumenta, pero este año de manera responsable queremos al menos reducir la cifra”, explicó.

En el caso de los fondos destinados a infraestructura, reiteró que la intervención de las carreteras del país es para darle seguridad a la población de cara a la Semana Santa, pero se va a ampliar para las carreteras primarias y el kids de maquinaria que se darán a los 298 municipios para ampliar las carreteras secundarias y terciarias.

En otro tema, dijo que el presidente Nasry Asfura ha sostenido reuniones con los mandatarios de otros países para obtener inversión extranjera para la generación de empleos.

Mientras que el tema de los asiáticos, manifestó que el viceministro de Salud, Eduardo Midence tiene claro el tema, donde en primer lugar tiene que ver el estatus migratorio de estas personas, muchos de ellos su estatus migratorio ya venció, otros están solicitando quedarse, pero hay que poner clara su estadía en el país.

Afirmó que el viceministro enviará un informe sobre el tema, lo importante aquí es respetar los derechos de las personas, comentó.

Sostuvo que espera que el precio del crudo siga bajando, ya que el gobierno se ha comprometido a subsidiar este insumo importante para el desarrollo del país.

En cuanto a los pasaportes vitalicios, dijo que Cancillería está viendo el tema, hay que aclarar son dos marcos jurídicos que están vigentes; uno fue el que aprobaron antes de salir del poder.

“Si la persona que porta un pasaporte diplomático no está en funciones, no puede portarlos, es por ello que se están revisando los reglamentos, por lo que se estima que eso no seguirá así”, arguyó.

Mientras que en el tema del Juicio Político, dijo que ellos están al pendiente de lo que hace y trabaja el Poder Legislativo. IR