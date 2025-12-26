spot_img
Se esperaría que el MP actúe de forma imparcial contra los que se prestaron a extorsión judicializada, señala abogado

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El abogado penalista Jaime Rodríguez afirmó que a estas alturas del proceso electoral, “los funcionarios que en su momento dado se prestaron para un tema de extorsión judicializada, ya deben estar pensando que se equivocaron y preocupados por posibles reacciones”.

Rodríguez dijo que se habla mucho de juicios políticos de altos funcionarios que se prestaron para una estrategia política que en su momento dado quiso manejar Libertad y Refundación (Libre) y que no les resultó como esperaban.

Señaló que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) está desintegrado por la posición  del representante de Libre, Mario Morazán, quien se ha negado a participar en los plenos.

El profesional del derecho recordó que nadie está por encima de la ley y que nadie puede alegar ignorancia de la ley.En tal sentido, Rodríguez dijo que se esperaría que el Ministerio Público actúe de forma imparcial y que si hubo representantes de Libre que delinquieron, haya requerimiento, igual con representantes del Partido Liberal, “el tema es cuestionable es la selectividad, pero todo el que delinque tiene que pagar”, concluyó. VC

