Se elevan a 589 las personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

Caracas – La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2,980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

«En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2,980 personas heridas», declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Habitantes en estado más afectado por los terremotos en Venezuela duermen a la intemperie

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas.

Después de dos noches siguen a la intemperie, sin ser ubicados en un refugio y sin resguardo de la lluvia o el sol.

«Ya llevo como dos días sin dormir», contó a EFE Nereixa Méndez, una ama de casa que llegó hasta el estacionamiento de una farmacia que fue saqueada en la víspera y donde pernoctaron decenas de personas.

La mujer de 34 años indicó que su casa, ubicada en el sector La Lucha de Catia La Mar, está agrietada. Perdió a una prima en los terremotos, mientras su madre y su esposo lograron salir con vida.

Los lugareños aseguran que hasta esta zona han llegado varios camiones con comida y agua.

OMS recuerda que las primeras 72 horas tras los terremotos son críticas para salvar vidas

Las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas, recordó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los hospitales en las zonas afectadas atienden ya lesiones tales como fracturas, traumatismos craneales, heridas por aplastamiento, quemaduras y otras derivadas del colapso de edificios, indicó en rueda de prensa telemática desde Washington Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la división regional de OMS.

«Las prioridades sanitarias inmediatas incluyen la gestión de grandes números de víctimas y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados y operaciones de búsqueda y rescate en curso», agregó.

Preguntado sobre si las sanciones que todavía pesan sobre Venezuela están afectando al despliegue de ayuda humanitaria, Ugarte aseguró que actualmente no hay restricciones.

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones, médicos forenses y, también, millones de dólares son las principales ayudas que la comunidad internacional ha enviado o se ha comprometido a hacer llegar a Venezuela tras los devastadores terremotos del miércoles.

Ayuda, solidaridad

Desde grandes instituciones, como Naciones Unidas o el Banco Mundial, a potencias económicas como Estados Unidos, pasando por pequeños países como El Salvador, todas las administraciones con capacidad de ayudar, aunque sea con un pequeño equipo de rescate, se han puesto a disposición de Venezuela

Naciones Unidas ha calculado que ya son 16 los países han enviado equipos de búsqueda y rescate para emprender la tarea prioritaria: buscar víctimas vivas entre los escombros. Los equipos suman más de un millar de rescatistas.

Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México están ya sobre el terreno o a punto de llegar para iniciar de forma inmediata sus labores.EFE/lb