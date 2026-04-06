Se eleva a nueve el número de fallecidos por accidente en Santa Bárbara

Tegucigalpa- A nueve se elevó el número de víctimas mortales que dejó el trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, zona noroccidental de Honduras.

De acuerdo con reportes de la morgue, una de las personas heridas perdió la vida elevando el número de víctimas mortales a nueve. Los cuerpos ya se encuentran en la morgue de San Pedro Sula, mientras las autoridades avanzan en los procesos de identificación de las víctimas.

El siniestro, que inicialmente dejó al menos ocho fallecidos y decenas de heridos, involucró una rastra que transportaba cianuro y un bus de pasajeros tipo coaster.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos de Honduras, el pesado vehículo impactó contra la unidad de transporte, provocando que esta se volcara a un costado de la vía, en la conocida cuesta de Los Limones, sector de La Ceibita.

Personas heridas relataron que los ocupantes del bus regresaban de una excursión desde Esquipulas, Guatemala. La mayoría de los pasajeros son originarios de Tegucigalpa y Comayagua, en la zona central del país.

Equipos de socorro continúan atendiendo a los lesionados, quienes fueron reciben atención en distintos centros hospitalarios, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.LB