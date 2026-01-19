Se eleva a 40 el número de muertos en el accidente de trenes de España

Madrid – El número de fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo en el sur de España se ha elevado esta tarde a 40, según informaron a EFE fuentes de la investigación.

Desde primera hora de este lunes, las labores de búsqueda de desaparecidos se están centrando en los vagones siniestrados del tren de Renfe, con destino a Huelva (sur) que colisionó con los últimos coches descarrilados de un convoy de la compañía italiana Iryo que viajaba a Madrid desde Málaga (sur) y que descarriló.

Hasta ahora eran 39 las víctimas mortales del siniestro, que causó también más de 150 heridos, de los que están hospitalizados 41 y, de éstos, 12 en las unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces.

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, que buscan en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias claves para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro. JS