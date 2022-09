Se diluye posibilidad de constituyente en Honduras tras plebiscito chileno

Tegucigalpa – Luego que Chile rechazara el pasado domingo con un aplastante 62.2 % la propuesta de nueva Constitución y decidió mantener el texto actual, en Honduras ha concitado mucho eco, ya que el actual partido de gobierno enarbolara durante su campaña una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero ese proyecto político se ha ido diluyendo, según versiones de sus propios ideólogos.

– Políticos y analistas coinciden que el tema de la constituyente, una propuesta del partido Libre, se ve cada vez más lejos, con el rechazo chileno a una nueva constitución.

-El analista Pineda Alvarado hizo una analogía de la Constitución hondureña con la mujer adulta, “aunque tiene muchos años, todavía tiene cosas interesantes”.

– Financial Times: «El rechazo de Chile al populismo es un ejemplo para el mundo».

– «Revivió Pinochet», dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro tras la victoria del rechazo para implementar una nueva Constitución en Chile.

Luego de resultados, el presidente de Chile, Gabriel Boric, prepara en los próximos días un primer cambio de su gabinete, una decisión que al parecer planeaba hace varias semanas a causa de «los errores» de algunos de sus ministros, pero que precipitó el resultado del plebiscito constitucional.

Recordemos que tras el estallido social en el 2019, los chilenos aprobaron un plebiscito el cual proponía un cambio constitucional en 2020 y el siguiente año el pueblo chileno voto para elegir a los integrantes de la asamblea constituyente. Una vez fue público el borrador de la constitución, las personas comenzaron a mostrar su rechazo, cosa que desembocó en la clara victoria del «rechazo».

El pueblo chileno dejó claro que no estaban satisfechos con la propuesta de la nueva Constitución. Por el momento la constitución aprobada durante el periodo de Augusto Pinochet seguirá activa, sin embargo el presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró que trabajará en un nuevo proceso para construir una nueva Carta Magna.

Matices con Honduras

En Honduras desde hace varios años se reconoce la necesidad de un nuevo texto constitucional, sin embargo diversos sectores coinciden que debe ser un proceso de acuerdos y sin imposiciones.

Igualmente, una reforma al artículo 5 de la Constitución permite la consulta popular para temas importantes a la ciudadanía, pero hasta la fecha el país no ha hecho ninguna por falta de acuerdos de la clase política gobernante.

Desde 2016, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentó un perfil de proyecto sobre una nueva Constitución de la República.

El perfil de propuesta de un nuevo sistema constitucional refleja la necesidad de crear una constitución que ofrezca un marco de referencia del que fluyan pacíficamente las modernas tendencias sociales, políticas, económicas, jurídicas y culturales para el desarrollo de la nación, el respeto de la dignidad humana y el fortalecimiento de la administración e impartición de justicia, se informó hace seis años.

En su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro anunció una consulta popular para este año. Para este 2022 se debe realizar la primera consulta popular sobre reformas constitucionales, enumeró la presidenta hondureña en su investidura.

Para ello se dotó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de los recursos financieros al otorgársele un presupuesto de 400 millones de lempiras para financiar la consulta.

Reacción de políticos

La clase política hondureña no pasó inadvertido lo ocurrido en Chile. Para el caso la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, señaló que “Chile nos ha dejado una gran lección de civismo; con una mayoría amplia se rechazó una nueva Constitución demostrando con ello, que la imposición de unos sobre otros no es el camino, sino el diálogo permanente para resolver los problemas que afrontan los pueblos”.

Para el dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos “deberíamos darle una lectura positiva en el sentido que se llevó a cabo un proceso de consulta popular, es decir que se están utilizando los mecanismos democráticos para conocer el pensar del pueblo”.

Dejó claro que por ahora el gobierno no aspira a una ANC y refirió que “no ha sido la prioridad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, creo que no lo va a ser en los próximos cuatro años, no obstante tenemos la misma visión porque como partido creemos que para que cambie el país es necesario hacer una asamblea nacional constituyente”.

El pueblo chileno ha dicho NO a la nueva Constitución. Ejemplo histórico para el resto de países en América Latina. La gente quiere más democracia: sí, pero con menos poder y mas trasparencia en sus gobiernos.#Justiciayvirtud — Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) September 5, 2022

De su lado, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, expresó que “el pueblo chileno ha dicho no a la nueva Constitución. Ejemplo histórico para el resto de países en América Latina. La gente quiere más democracia: sí, pero con menos poder y más transparencia en sus gobiernos”.

La congresista liberal, Kritza Pérez, expresó: “Chile es un ejemplo de que la consulta ciudadana no es ni será nunca un error. En Honduras no han querido preguntarle al pueblo. La voluntad del soberano manifestada en un plebiscito, es fundamental para la vida del Estado”.

Hace unos días, el publicista Mario Rivera propuso el Gran Plebiscito como solución a las grandes dificultades del país y como salida de la ciudadanía a sus muchos problemas que al parecer carecen de solución.

A Latinoamérica no le interesa la política

Para el analista Raúl Pineda Alvarado, el rechazo de Chile a una nueva Constitución evidencia que la política no es un tema prioritario para los países de América Latina.

Señaló que a Latinoamérica le interesa la labor gubernamental y la propuesta orientada a mejorar los niveles de vida de la población.

“A la gente le interesa más el empleo que el tema que tiene que ver si la reelección es alterna o continua”, analizó el analista.

Pineda Alvarado puntualizó que los procesos de asamblea constituyente se han desprestigiado porque solo han servido para asegurar la continuidad en el poder desde el poder mismo.

Indicó que en Honduras la posibilidad de una constituyente se está alejando cada vez más explicando que el resultado de Chile ha causado un retroceso.

No obstante, manifestó que estos resultados no desaniman a los promotores de abandonar el proyecto.

Raúl Pineda, analista.

El analista sugirió al gobierno de Xiomara Castro que entienda que debe efectuar una agenda desarrollista que aborde la migración, desempleo, inseguridad y cambio climático.

Añadió que puede promover la constituyente cuando el gobierno este revestido de una sólida etapa de credibilidad.

Por otro lado, externó que los resultados en Chile señalan que la respuesta es un acto de madurez política y sensatez ideológica.

Explicó que los errores fueron permitir que ciertos temas como el aborto, la reelección, el desaparecimiento del Senado, convertir a Chile en una especie de Bolivia como una nación plurinacional desconociendo la histórica rivalidad sean propuestos.

No obstante, reconoció que se mantiene la necesidad de una nueva Constitución en Chile porque es un mandato que dio el pueblo.

Los que creen que basta de hablar de refundación o Constituyente para que una sociedad conservadora quede cautivada, estaban equivocados, concluyó.

Constituyente no puede ser aspiración de un partido

El analista Miguel Cálix Martínez, analizó que se equivocan los que creen que con una nueva Constitución se cambiará la realidad nacional de un país. “La Carta Magna es una fotografía del estado actual de la sociedad hondureña y debe generar una herramienta de cambio, pero no puede convertirse en un fin de sí misma, debe ser un medio para lograr el país que queremos”.

Calificó como “un ejercicio democrático ejemplar” lo ocurrido el fin de semana en Chile, al tiempo que recordó que esa nación sudamericana ya había aprobado un cambio de la Constitución.

Dijo que los resultados dejan claro al presidente Gabriel Boric que “los chilenos están en contra del proyecto de Constitución que se les estaba ofreciendo. Por lo que el proyecto Constituyente sigue y el mandatario Boric está obligado a reorientar su mandato para buscar la concordia y el acercamiento con su pueblo”.

Lo claro es que debe reiniciarse un nuevo proyecto de redacción de una nueva Constitución basado en un diálogo mucho más profundo que el anterior, citó en analista.

El analista Miguel Cálix.

Comparó que lo acontecido en 2009 en Honduras y lo que ocurrió el fin de semana en Chile, tienen muchos parangones. “El mensaje a nuestra clase política es que un proyecto constituyente no solo puede ser la aspiración de un partido, creo que en estos momentos distintos actores nacionales saben que necesitamos afinar nuestro mecanismo constitucional porque se pasó de un bipartidismo a un sistema multipartidista, eso se reflejó en la composición de los órganos electorales. Ahora quien aspire a gobernar a Honduras necesita ir en coalición o alianza, algo que no se hablaba hace 15 años”, explicó.

Miguel Cálix reflexionó que el debate de profundas reformas constitucionales que ocupa Honduras es importante, ¿si es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)?, “pero eso solo será capaz de generar un proceso electoral confiable que no deje hablando de fraude a los que pierden, sino que ganadores y perdedores acepten el resultado”.

Dijo que la ANC debe ser muy bien pensada en Honduras y no solo ejecutarla porque se trata de una promesa de campaña política que hay que cumplir. “Creo que vale la pena hacer una pausa para encontrar una mejor forma para resolver nuestros problemas y si eso incluye un proceso constituyente, que sea algo que una a la familia hondureña y no uno que los desuna”, caviló.

A criterio del analista hondureño, hace tres años Chile tuvo un estallido social y el que crea que eso se resolverá con una Constitución está equivocado, “tiene mucho que ver con la forma en que se gobierna”.

Acentuó que la lección de Chile es que es bueno escuchar al pueblo, oír su voz sea que favorezca o no favorezca a la clase gobernante; hay que gobernar para todos; y tomar decisiones para todos.

Aclaró que “la decisión del domingo en Chile no fue de izquierda o derecha, no se trató de un referéndum revocatorio, Gabriel Boric sigue siendo el presidente de Chile, lo que hay que entender es que cada proceso electoral arrojará resultados sobre lo que está en juego en ese momento”.

Concluyó su análisis asegurando que “la política es dinámica, los dirigentes políticos deben entender que no se puede dar por sentado el apoyo del pueblo, y hay que estar pendiente no solo de lo que prometimos sino de lo que hacemos. Es así que nos damos cuenta que el poder que hoy se gana contundentemente se puede perder de manera apabullante en pocos meses o en pocos años, así que a agradar al pueblo y cumplirle lo que se le ha prometido”.

Julieta Castellanos.

Libre está valorando lo ocurrido en Chile

De su lado, la exrectora de la UNAH y socióloga, Julieta Castellanos, valoró lo ocurrido el pasado domingo en Chile y dijo que ahora la pelota pasa a los partidos políticos que deberán redactar un nuevo proyecto de Carta Magna.

Calificó los resultados del referéndum como “sorprendentes” en cuanto a los márgenes de las diferencias, “el resultado es significativo porque es diferente cuando las distancias son estrechas, aquí no hablamos de un Chile partido en dos, el mandato es claro de la ciudadanía”.

Refirió que le llama mucho la atención el rechazo casi generalizado del nuevo texto constitucional en las regiones o provincias más pobres de Chile.

Castellanos razonó que la nueva Constitución ahora pasa al escenario de los partidos políticos.

“Esa derrota tan contundente potencia mucho a los sectores de centro-izquierda, y de derecha, porque cuando vemos la composición de los que arroparon el apruebo (entre ellos al presidente Boric), esas son algunas de las lecciones que nos deja el resultado del referéndum”, expresó.

Considerando que la ANC es un tema de debate del Partido Libre, ellos deben estar valorando lo ocurrido el fin de semana en Chile, dijo Castellanos, y luego adicionó que “hemos escuchado y lo ha dicho el mismo expresidente (Manuel) Zelaya que no es el momento para una Constituyente, pero estaremos el escenario nacional y los pasos que da la clase política”. PD