Se desborda el río Bermejo en Ticamaya e inunda calles y viviendas

Tegucigalpa – Producto de las lluvias que se registran desde la tarde del lunes, se ha desbordado el río Bermejo en el sector de Ticamaya, esto ha generado graves inundaciones en calles y terrenos aledaños, afectando la circulación vehicular y a decenas de familias.

La situación mantiene un intenso tráfico, y las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) hacen un llamado a la población a extremar precauciones.

Algunos conductores se arriesgan a cruzar las zonas inundadas, mientras otros buscan rutas alternas que implican recorridos considerablemente más largos. Quienes se desplazan desde San Pedro Sula hacia Ticamaya han tenido que rodear por el municipio de Choloma, lo que ha generado demoras y personas varadas en el camino.

En esta zona se registra la inundación de unas 40 viviendas particularmente en la colonia Buena Inversión, ubicada precisamente en la carretera hacia Ticamaya, los afectados aseguran que esta zona ha estado en abandono por las autoridades competentes.

El pronóstico indica que las lluvias continuarán debido a la presencia de una masa de aire frío que afecta al país, lo que podría empeorar la situación en las próximas horas. LB