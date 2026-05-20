Se debió respetar protocolos diplomáticos, señala Maldonado Galeas, tras incidente con delegación salvadoreña

Tegucigalpa- El general en condición de retiro Luis Maldonado Galeas consideró que el ingreso de la delegación salvadoreña encabezada por la ministra de Educación de El Salvador debió coordinarse previamente entre Cancillería, Migración y las instituciones de seguridad de Honduras, a fin de evitar el incidente ocurrido en la frontera por la entrega de paquetes escolares en Nahuaterique.

Maldonado Galeas señaló que, aunque la situación no representa una amenaza ni debe generar preocupación para Honduras, sí era necesario cumplir con las formalidades diplomáticas y migratorias correspondientes.

“Para este tipo de actividades en las que se representa oficialmente a un gobierno, debió existir una coordinación efectiva entre Cancillería, Seguridad y Migración para formalizar el ingreso”, expresó.

El general retirado explicó que no se trataba del ingreso de un ciudadano común, sino de funcionarios que cumplían una misión oficial en el marco de cooperación entre ambos países, por lo que era indispensable seguir los protocolos establecidos.

Asimismo, indicó que, aunque en Centroamérica existe libre movilidad mediante el uso de la tarjeta de identidad, los funcionarios que participan en actos oficiales deben cumplir procedimientos especiales para evitar situaciones incómodas o malentendidos diplomáticos.

Las declaraciones de Maldonado Galeas surgen luego de que el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, informara que el bloqueo al ingreso de casi 1,900 paquetes escolares enviados por el gobierno del presidente Nayib Bukele hacia Nahuaterique se debió a que la delegación salvadoreña intentó ingresar “con uniforme militar” y sin contar con los permisos correspondientes.

La misión era encabezada por la titular del Ministerio de Educación de El Salvador, la capitana Karla Trigueros.LB