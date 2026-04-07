Se debe tener claro los indicadores y metas en Salud para limpiarlo de la corrupción: Blanca Munguía

Tegucigalpa – La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Blanca Munguía abogó para una metamorfosis en el sistema sanitario público que permita eliminar males históricos como la corrupción que afectan directamente en la atención a los pacientes.

Señaló que el sistema de salud está colapsado y no responde a las exigencias del pueblo, y los pacientes sufren porque no ha existido una visión de país. “Hoy la intención es la búsqueda para dar una respuesta con el afán que no se mueran los pacientes mediante la contratación de servicios privados”, abogó.

Remarcó que los diferentes gobiernos que han estado en Honduras no han tenido una visión para invertir en Salud y ofrecer respuestas precisas a una población altamente enferma.

“Necesitamos tener claro metas, indicadores, acciones, limpiar el sistema, todos esos temas estructurales, la corrupción, la injerencia política gremial, intereses particulares que han surgido históricamente y que sabemos que ahí están. Se necesita voluntad política para abordarlo”, señaló.

Desglosó que el sistema de Salud lo componen más de 25 grupos organizados, por lo que todos estos sectores deben formar parte de la agenda en común para el rescate de la red sanitaria.

Enfatizó que “el paciente es el que hoy sufre por no recibir atención, hay una gran deuda de país con ellos, debemos cambiar el enfoque, los pacientes deben ser el centro de todo sistema y lo demás tiene que estar alineado”.

Reprochó que Honduras no puede seguir dando una respuesta curativa o paliativa, se debe buscar la resolución para no estar sufriendo en unos meses el mismo problema que hoy tenemos de seguir teniendo dificultades con el recurso humano.

Munguía sugirió que es importante que el enfoque de gestión que hoy hablan las autoridades sobre administración eficiente con un presupuesto adecuado, con un monitoreo de la respuesta de la resolución del problema, debe ser el enfoque mayor, pero no un tema de momentos.

La representante de sociedad civil, dijo que no se puede seguir saturando de contratación de personal en las grandes ciudades y a la par descuidar las áreas rurales donde se necesita personal sanitario de primera línea.

Mencionó que un reciente informe establece que el 18 % de la población hondureña no tiene cobertura sanitaria, una situación que nos debería de estremecer a todos. “Hay una población excluida por el mismo sistema de salud, entonces sí necesitamos contratar más médicos y enfermeras, pero no de la forma como se ha hecho. Se tiene que garantizar para atender a la población excluida y más vulnerable”, clamó. JS