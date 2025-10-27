Se debe solicitar la suspensión preventiva inmediata del general Rossevelt Hernández, sugiere exmagistrada del TJE

Tegucigalpa– La exmagistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Karen Guandique dijo este lunes que el pueblo debe solicitar la suspensión preventiva inmediata del general Rossevelt Hernández tras la solicitud realizada al ente electoral sobre las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Asimismo, pidió una investigación por parte del Ministerio Público y del órgano disciplinario de las FF.AA., para ver si constituye delito o una baja deshonrosa.

Señaló que el general con esa solicitud ha intentado cruzar la línea roja, porque esto abre las puertas a una posible intervención militar en el conteo de votos y eso no es un detalle técnico, es un intento de desdibujar la frontera entre lo militar y lo civil, lo que representa una amenaza la soberanía popular y la integridad del proceso electoral.

Apuntó que el pueblo hondureño debe de estar vigilante ante las acciones de las Fuerzas Armadas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Rossevelt Hernández, pidió al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el día de las elecciones generales le entregue la copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial.

Así lo informó el general Hernández, quien detalló que en la reunión con Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López también se refirieron al tema del transporte del material electoral. “Muy respetuosamente le dije al pleno que participáramos nosotros, las FFAA en la parte de que nos compartieran los resultados de las Juntas Receptoras de Votos, esa acta, solo nos interesa una acta, como reza la Constitución que es la acta presidencia”, expresó Hernández. IR