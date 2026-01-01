Se cumplen cuatro años de la desaparición de Angie Peña

Tegucigalpa – Un 01 de enero de 2022, la hondureña Angie Peña desapareció en la paradisiaca isla de Roatán, Caribe de Honduras, hoy a cuatro años de este hecho las respuestas sobre su desaparición, se siguen esperando.

La joven hondureña celebró la llegada del Año Nuevo en la isla y decidió pasear en una jet ski, sin embargo, nunca regresó, y desde ese momento se desconoce su paradero.

Desde las autoridades el caso se maneja como un secuestro.

Esta hipótesis dio relieve a las redes de trata que funcionan en Honduras, en especial en la isla de Roatán.

Al respecto, en cuatro años una decena de personas, entre hondureños y estadounidenses, han sido detenidos acusados de formar una organización conocida como “Delta teams”, a la que las investigaciones atribuyen delitos como trata, prostitución de menores y pornografía infantil, y de la que sospechan es responsable de la desaparición de Angie Peña.

No obstante, el misterio y la impunidad siguen rondando este caso que sacudió a la sociedad hondureña. (RO)