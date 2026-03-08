Tegucigalpa – Este 8 de marzo se cumplen 43 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Honduras, un hecho histórico que marcó la vida de la Iglesia Católica en el país centroamericano.

-El Papa Juan Pablo II besó el suelo hondureño a su llegada el 8 de marzo de 1983, como un gesto de bendición y amor hacia el pueblo durante su histórica y única visita al país.

Hace exactamente 43 años miles de hondureños recibieron a Juan Pablo II con majestuosas alfombras de aserrín, arcos de flores y pancartas, el éxtasis se desbordó en toda la ciudad capital.

El Santo Padre aterrizó en un Boeing 727 de la aerolínea Sahsa a las 9:00 de la mañana en el aeropuerto Internacional de Toncontín junto al Secretario de Estado, Cardenal Agostino Cassaroli.

La bienvenida estuvo a cargo del entonces presidente de Honduras Roberto Suazo Córdoba aquel 8 de marzo de 1983.

El Vicario de Cristo hizo un recorrido en el papamóvil y visitó la Basílica de Suyapa. Como un peregrino más, Juan Pablo II fue a los pies de la morenita de Suyapa, y recordó que el nombre de Suyapa tiene sabor a dulzura, sabor a Misericordia.

Después de una corta estancia en la capital el Papa Juan Pablo II se trasladó a la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, donde también fue recibido por una multitud de peregrinos.

Esta es la única visita que Honduras ha recibido de un papa en funciones.

Cabe señalar, que el actual papa León XIV estuvo en Honduras antes de ser nombrado papa, por lo que, no se registra como una visita oficial de un sumo pontífice. (RO)