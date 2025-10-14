Se complica el tráfico en Tegucigalpa por calles inhabilitadas producto de lluvias

Tegucigalpa- Las intensas lluvias registradas durante la noche del lunes y la madrugada de este martes provocaron múltiples emergencias y afectaciones en diferentes sectores del Distrito Central, dejando calles inhabilitadas, deslizamientos de tierra, árboles caídos y dificultades en la circulación vehicular.

Uno de los incidentes más significativos ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia Centroamérica Oeste, donde un árbol de gran tamaño colapsó sobre la vía principal, interrumpiendo el paso vehicular por varias horas. Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Alcaldía Municipal trabajó para remover los escombros y restablecer el tránsito.

Asimismo, la calle que conecta el Barrio Abajo con el puente Soberanía y el mercado capitalino permanece cerrada esta mañana debido al crecimiento del caudal del río Choluteca, que se desbordó parcialmente tras las lluvias. Vecinos del sector alertaron que el agua alcanzó niveles preocupantes durante la madrugada, generando temor entre las familias que viven cerca de la ribera.

En la colonia Reynel Funes, las precipitaciones provocaron el colapso de una calle, dejando incomunicados a los residentes. Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que el pavimento se derrumba, arrastrando parte del terreno y generando un profundo socavón que amenaza con extenderse.

Otros reportes señalan la presencia de rocas y lodo sobre el bulevar Comunidad Económica Europea, especialmente en el túnel del sector Los Robles y en la zona de Las Torres, donde también se reportó un vehículo accidentado.

Las autoridades municipales y de emergencia mantienen la alerta por posibles nuevos deslizamientos ante la continuidad de las lluvias en todo el territorio nacional.

De igual manera se recomienda a los conductores mantener la prudencia, conducir a baja velocidad y buscar rutas alternas, ya que el tráfico se ha vuelto más pesado debido a los bloqueos y trabajos de limpieza en diferentes puntos de la capital.

Mientras tanto, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que siguen las alertas debido a que las lluvias continuarán en las próximas horas, principalmente sobre la región central y sur del país, por lo que se pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar exponerse en zonas de riesgo.LB