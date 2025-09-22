Se aprueba la Ley de Justicia Tributaria o no se aprueba nada: Hugo Noé Pino

Tegucigalpa – Se aprueba la ley de Justicia Tributaria se aprueba en su conjunto y total de todos sus elementos o no se aprueba nada, dijo este lunes el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino.

Noé Pino señaló lo anterior ante la versión señalada la semana pasada en cuanto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya no requería de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria para pasar la revisión que hace un grupo técnico del organismo y poder desembolsar más de 100 millones de dólares.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó la semana pasada que la misión del FMI que se encontraba en Honduras les informó de lo anterior y que solo se podían aprobar legislaciones sobre el beneficiario final y lo relacionado a la transparencia fiscal a fin que Honduras pueda pasar una revisión que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la ley sobre lavado de Activos.

Pero el vicepresidente del Congreso Nacional indicó que eso no será posible, ya que la medida es aprobar todo, la Ley de Justicia tributaria y las tres leyes ya señaladas, o no se aprueba nada.

Con una sonrisa en su rostro, Noé Pino dijo que en lo que resta de la actual legislatura se aprobará la referida ley, aunque las bancadas opositoras, que mantienen la mayoría en el parlamento, han señalado que eso no será posible, ya que no cuentan con sus votos.

El legislador intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez.

El diputado indicó que el Poder Ejecutivo inicialmente había enviado cuatro proyectos de ley, todas separados, pero en el Congreso Nacional las unificaron para hacer un solo cuerpo legal. (PD).