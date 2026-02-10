Se alarga audiencia en caso Chequesol y continúa hasta el 23 de febrero

Tegucigalpa – La audiencia inicia a los imputados en el caso del “Chequesol” que involucra a Isis Cuéllar y el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, continuará hasta el lunes 23 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana.

– Ni Isis Cuéllar, ni José Carlos Cardona, estuvieron presentes en la audiencia de este martes.

El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, comunicó que las defensas de los imputados solicitaron alargar el proceso para analizar, revisar y objetar la prueba presentada por los fiscales del Ministerio Público.

Añadió que personal auxiliar del juez de letras designado debe digitalizar el expediente y la carga probatoria para entregarlo en este formato a los abogados defensores el miércoles 11 de febrero.

Silva señaló que el ente acusador del Estado presentó 47 medios probatorios, de los cuales, 34 son documentales, cinco testificales, siete pericias y una evidencia.

Tanto Cardona como Cuéllar no se apersonaron en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para estar presentes en la audiencia inicial.

El resto de los imputados son: Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.

El Ministerio Público los acusa por la comisión de 67 delitos de fraude.

El portavoz judicial, Carlos Silva.

Relación de hechos

A estas personas se les imputan delitos de fraude, fondos destinados a programas de desarrollo económico y social, principalmente en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ahora exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuéllar ha recobrado su vigencia política.

En el material audiovisual, la congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.