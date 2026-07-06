Se agudiza emergencia hídrica en la capital; se necesitan cinco días de lluvia para recuperar embalses

Tegucigalpa – La crisis de agua potable en el Distrito Central continúa sin mostrar una mejoría significativa. Pese a las lluvias registradas en las últimas horas, los niveles de los embalses Los Laureles y La Concepción permanecen por debajo del 40 %, por lo que las autoridades advierten que la emergencia hídrica seguirá durante los próximos meses.

El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, informó que los embalses amanecieron este lunes con niveles de 39.57 % en Los Laureles y 36.55 % en La Concepción, cifras que aún son insuficientes para garantizar el abastecimiento normal de agua en la capital.

«Seguimos y vamos a seguir un buen tiempo en esta emergencia hídrica. Necesitaríamos al menos cinco días de lluvia para que los embalses empiecen a recuperarse. No hay que cantar victoria ni confiarnos», expresó el funcionario.

Boquín señaló que, aunque la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la UMAPS realizan un esfuerzo permanente para distribuir el agua a la población, la participación ciudadana es indispensable mediante el ahorro responsable del recurso.

Asimismo, recordó que las autoridades continúan aplicando sanciones económicas a quienes desperdicien el agua potable. Hasta la fecha, siete capitalinos han sido multados por hacer un uso inadecuado del recurso, con sanciones que oscilan entre 2,500 y 10,000 lempiras, dependiendo de la gravedad de la infracción.

«UMAPS no gana nada multando personas; lo que buscamos es que el agua alcance mucho más allá del mes de agosto. Si las lluvias no son suficientes y continúa el desperdicio, podríamos enfrentar una situación crítica a finales de agosto», advirtió.

El funcionario explicó que, aun cuando las lluvias se intensifiquen en septiembre, estas servirían únicamente para una recuperación parcial de los embalses y garantizar el suministro durante los últimos meses del año. Sin embargo, alertó que las proyecciones apuntan a un verano de 2027 con una crisis hídrica aún más severa, por lo que insistió en que el ahorro del agua debe convertirse en una responsabilidad compartida por toda la población. LB