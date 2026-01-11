Se agudiza crisis política tras ilegal intento de nuevo escrutinio «voto por voto»

Tegucigalpa – La crisis electoral que vive Honduras desde las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se ha agudizado nuevamente con la ilegal petición que hizo el sábado la presidenta del país, Xiomara Castro, al Consejo Nacional Electoral (CNE), que inicie «de inmediato» el conteo «voto por voto» de los comicios, aún cuando el organismo dio a conocer en diciembre los resultados oficiales.

La petición fue aprobada en una reunión del Consejo de Ministros convocado el sábado por Castro, con la participación, como invitado, del presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, proponente de la iniciativa de un nuevo conteo «voto por voto».

El viernes, en una sesión extraordinaria del Parlamento, sin más de 70 diputados opositores, a los que no se les permitió ingresar, según sus propias denuncias, una minoría, entre propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobó el nuevo conteo «voto por voto». La ley manda a aprobar los asuntos electorales con mayoría calificada de 86 votos.

El decreto legislativo fue sancionado por la mandataria y publicado de inmediato en el diario oficial La Gaceta.

La resolución del Parlamento es cuestionada por la oposición, juristas, analistas y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros sectores, que consideran improcedente la acción debido a que el CNE ya emitió una declaración oficial sobre las elecciones y declaró como nuevo presidente electo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, que fue apoyado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Todo el material electoral está resguardado en el centro logístico del CNE en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en Tegucigalpa, cuya seguridad fue reforzada el sábado por las Fuerzas Armadas, que, por ley, son las responsables del traslado, seguridad y custodia del material de los comicios.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Redondo dijo a los periodistas en la Casa Presidencial que «hemos dado instrucciones para que del Congreso Nacional (Parlamento) se mande una nota al Consejo (CNE) con la copia de La Gaceta para que lo inicien de inmediato, caso contrario será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como establece la Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 7».

Militares han advertido respetarán declaración del CNE

El jefe de las FFAA, general Héctor Valerio.

«Nosotros estamos pidiendo desde el Congreso Nacional de la República, en un hecho histórico, que se cuenten todos los votos de las 19.167 juntas receptoras de votos y que gane quien gane, no importa quién es el que resulte ganador, sea respetado después de que se complete el escrutinio total de las juntas receptoras de votos. Que se respete el voto de todo el pueblo hondureño», enfatizó Redondo.

Hasta ahora no ha habido ninguna reacción de los tres consejeros del CNE, que representan a los tres partidos mayoritarios, Nacional, Liberal y Libre, mientras que las Fuerzas Armadas, según declaraciones pasadas del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, respetarán la declaración del órgano electoral y el 27 de enero -cuando finaliza el mandato de cuatro años de Castro- habrá transición del poder.

Castro convocó el sábado al Consejo de Ministros, luego de que el Gobierno estadounidense advirtió de «severas consecuencias» ante «intentos para revertir la elección» presidencial, que ganó Asfura.

«Las voces de 3,8 millones de hondureños han hablado y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de la elección. Los intentos para ilegalmente revertir la elección de Honduras tendrán serias consecuencias», publicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. en X.

Ante la advertencia de Estados Unidos, Castro reaccionó pidiéndole a Trump «un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral» del pasado 30 de noviembre en Honduras.

«Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras», indicó Castro en un extenso mensaje en la red social X.

En particular, anotó, «sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata» (de Libre, Rixi Moncada). JS