Se agotarán todas las instancias, mientras tanto se pondrá un sustituto: Cristian Villalobos

Tegucigalpa – Tras conocer la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la no inscripción en la papeleta en el departamento de Valle, Cristian Villalobos dijo que agotará todas las instancias que establece la ley para inscribir su candidatura como diputado.

“Por los momentos estamos trabajando para poder presentar un sustituto”, indicó.

Reiteró que vamos a seguir agotando todas las instancias nacionales e internacionales si es posible.

Indicó que la resolución del CNE es una maniobra del oficialismo, por lo que ahora más que nunca la democracia del país está en peligro.

El partido tiene hasta las 12:00 del mediodía para que se inscriba un sustituto y se trabaja en eso porque tampoco seré un obstáculo en mi partido. IR