Se desploma aeronave y muere el piloto en el norte de Honduras

Tegucigalpa – Una aeronave que se dedica a fumigar se accidentó la mañana de este domingo en el sector Cruz de Valencia en La Lima, Cortés, zona norte de Honduras.

En el suceso resultó muerto Manuel Guerrero, de 65 años, quien piloteaba la aeronave de color amarillo.

El cuerpo del piloto fue sacado por pobladores de la zona.

El desplome de la avioneta fumigadora, registro HRARC, provocó que cayera en los excampos bananeros de La Lima. El cuerpo sin vida fue sacado por pobladores del lugar.

Elementos de los cuerpos de socorro se presentaron a la escena para hacer las labores y atender el percance. JS