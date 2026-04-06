“Se acabó la relación laboral que teníamos con base a un visto bueno verbal”: viceministro de Salud

Tegucigalpa – “Querer continuar a la fuerza, presionando a los jefes de talento humano emplazando al señor presidente de la República para una pronta respuesta, creo que hay que tener bastante claridad hacia donde queremos construir este proceso, a pesar de que hoy nos comprometimos ante la población que mantendríamos el diálogo y que lo íbamos a agotar”, expresó esta tarde el subsecretario de Salud, Eduardo Midence.

Pronunció que “queremos hacer las cosas de manera formal, queremos contratar personas, sí, pero queremos hacerlo bajo un ordenamiento administrativo y bajo sustento financiero. Somos personas serias, no vamos a hacer ningún tipo de contratación únicamente basado en vistos buenos o presiones mediáticas”.

Negó que exista hostigamiento o persecución a las personas despedidas y que hoy quieren continuar con la misma práctica que realizaron el 1 de enero.

Los procesos aplicados a los despedidos obedecen porque no tenían ningún tipo de contrato y tampoco sustento financiero, según explicó el funcionario.

Midence señaló que pese a todas las irregularidades se les pagó hasta el 27 de marzo.

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Remarcó que “no tenemos ningún tipo de relación patrón-empleado entre estas personas y la Secretaría de Salud, en ese sentido los jefes de talento humano han actuado con base a ley al no existir un contrato”.

El funcionario defendió que como Secretaría de Salud generan sus propias estrategias administrativas y ordenadas que deriven en sustento financiero con estructura legal.

“Estamos comprometidos a garantizar los servicios de salud y contratación de recursos, pero no con nombre y apellido. Quiero dejar claro que los que cesaron sus funciones el 27 de marzo, ya no tenemos ningún tipo de relación”, expuso. JS