Se acabó la llanura, Nasralla en convención del Partido Liberal

Tegucigalpa – Los liberales llegaron unidos a la gran convención Francisco Morazán donde Yani Rosenthal entregó el mando del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) a Roberto Contreras y se proclamó a Salvador Nasralla como el líder que guiará al partido más antiguo de Honduras a “levantar la llama del cambio” y recuperar el legado morazanista.

-Convencionales acuerdan prohibir a diputados o alcaldes realizar alianza o acuerdos con otros partidos políticos.

-La proclamación del Salvador Nasralla como candidato presidencial fue realizada por Jorge Cálix.

“Esta cruzada que empecé en 2010 es una misión de rescate de país”, dijo Nasralla al prometer que trabajará en equipo para concretar ese objetivo, y llamar a militantes de otros partidos a unirse al liberalismo para ser parte de una Honduras con seguridad sin corrupción, prosperidad, sin exilio, salud y dignidad.

“Se acabó la llanura, vienen tiempos mejores para el país”, dijo al asegurar que derrotará “al partido comunista del familión, porque la esperanza sigue siendo rojo, blanco, rojo”.

Nasralla reiteró asimismo el compromiso de que, si gana la presidencia, a partir del 27 de enero de 2026, “la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) será una realidad para que investigue a administraciones anteriores y para que me investigue a mí porque fui y seré anticorrupción”, prometió.

Asimismo, aseveró que Honduras está en un momento de crisis, tanto de valores como de instituciones. “Un régimen autoritario, centralista y excluyente, pero resistiremos y no nos rendimos”. En tal sentido, dijo que integrará un consejo integrado por cristianos católicos y evangélicos para gobernar.

Entrega de presidencia del CCEPL

El expresidente del CCEPL, Yani Rosenthal, enfatizó que “hoy el Partido Liberal tiene posibilidades reales de ganar la presidencia. Abrimos las puertas del partido después de largas pláticas con Salvador Nasralla y Jorge Cálix con mediación de Roberto Contreras”.

“Hoy nuestro candidato y próximo presidente de la República, Salvador Nasralla, que dirigirá nuestro partido y nuestra nación, gracias al esfuerzo de este Central Ejecutivo, es que está hoy sentado como candidato del partido”, afirmó.

Además, agregó que, tras recibir un partido en pedazos, este domingo en la convención hay una unidad granítica. “Les entrego un partido con la pelota en la mancha del penal y sin portero, sólo para que metan el gol”, expresó al desearle éxitos al nuevo presidente del CCEPL, quien por su parte se comprometió a administrar las finanzas de forma austera.

“Me he caído 30 veces y me he levantado 31, y si los liberales hemos caído 4 veces, nos levantaremos por quinta vez. Hoy hablo como un soldado más del ejército de Morazán a quien le han encomendado cuidar la casa de Morazán, de “Pajarito”, afirmó.

Afirmó que el 30 de noviembre, antes de las 4 de la tarde, el PL habrá ganado las generales.

La proclamación del candidato presidencial fue realizada por el ex aspirante a la presidencia, Jorge Cálix.

Prohibidos acuerdos

En el marco de la convención, el Partido Liberal también aprobó reformas estatutarias que abren la puerta a alianzas con la integración de la gran coalición ciudadana y la constitución de alianzas partidaria parciales multipartidarias por ser necesarias en este momento rumbo a las elecciones generales.

“Artículo dos, delegar la atribución de esta convención nacional de aprobar y suscribir los acuerdos que correspondan en nombre y en representación del Partido Liberal en el candidato presidencial Salvador Nasralla”, dijo el diputado Mauricio Villeda al leer la moción de reforma.

Por otra parte, por la unidad del partido y el respeto a los estatutos partidarios, “queda expresamente prohibido a todos los alcaldes y diputados del PL hacer o ejecutar acuerdos de colaboración y alianzas de hecho, en todos los departamentos y municipios del país para organizar o impulsar del candidato presidencial de otros partidos políticos”.

Quienes incumplan las determinaciones y colaboren con otros partidos serán sancionados de acuerdo a los estatutos del partido. VC