Scorsese reunirá a Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en ‘What Happens at Night’

Redacción Internacional – El cineasta estadounidense Martin Scorsese prepara su regreso a la dirección con ‘What Happens at Night’, una historia de fantasmas con la que volverá a trabajar con Leonardo DiCaprio y que reunirá al actor con Jennifer Lawrence, informa el medio especializado Variety.

Studiocanal obtuvo en 2023 los derechos de la novela homónima de Peter Cameron, que sigue el periplo en Europa de una pareja estadounidense en su objetivo de adoptar un bebé.

Scorsese y DiCaprio han trabajado anteriormente en siete proyectos: las películas ‘Gangs of New York’ (2002), ‘The Aviator’ (2004), ‘The Departed’ (2006), ‘Shutter Island’ (2010), ‘The Wolf of Wall Street’ (2013) y ‘Killers of the Flower Moon’ (2023) y el cortometraje ‘The Audition’ (2015).

El director ha producido el próximo filme de Lawrence, ‘Die My Love’, que se presentó en Cannes y está coprotagonizada por Robert Pattinson, pero será la primera vez que trabaje con la oscarizada actriz. EFE