‘Scary Movie’ lidera la taquilla mundial con 105.5 millones de dólares de recaudación

Redacción Internacional – La nueva entrega de la saga de terror y humor ‘Scary Movie’ se posiciona este fin de semana como líder de taquilla con 105.5 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, el mejor estreno desde el lanzamiento de la primera película en el 2000.

La sexta entrega de la comedia de terror supera ampliamente a sus competidoras y confirma el atractivo de la franquicia, más de dos décadas después de su debut y con un presupuesto que ronda los 30 millones de dólares.

Según los datos de la web especializada Box Office Mojo, la saga recaudó 55 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y otros 50.5 en el resto de mercados.

En segunda posición entra ‘Masters of the Universe’ (‘He-Man y los Masters del Universo’), que ha recaudado 54 millones en todo el mundo con su estreno.

La cifra está muy por debajo de las expectativas que ha generado la película, que cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares solo de producción.

En tercera posición, se mantiene el inesperado éxito de terror ‘Backrooms’, que acumula en su segunda semana 212 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y continúa mostrando fortaleza entre el público.

La película ha conseguido que su director, Kane Parsons, se convierta en el director más joven en conseguir un número uno en taquilla con un proyecto que comenzó en Youtube.

En cuarta posición y con una historia parecida se encuentra ‘Obssesion’, que alcanza los 224 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno.

‘The Amazing Digital Circus: The Last Act’ cierra el top cinco con 19.4 millones de dólares de recaudación solo en Norteamérica.

Queda ya fuera de los primeros puestos ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’ de Disney, que ocupa el sexto lugar con 10 millones de dólares en su tercer fin de semana, lo que representa una caída del 60 por ciento en taquilla.

El spin-off de la saga Star Wars ha recaudado solo 155.8 millones de dólares en Estados Unidos y 293 millones de dólares en todo el mundo. EFE