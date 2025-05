Scarlett Johansson rinde tributo a su abuela en su ópera prima, ‘Eleanor the Great’

Cannes (Francia) – «Mi abuela era muy realista y eso viene de crecer como una judía de Nueva York, esa experiencia es muy importante en mi ADN», explica la actriz Scarlett Johansson, devenida directora en Cannes, donde ha presentado su primer largometraje, ‘Eleanor the Great’, en la sección Una cierta mirada.

La película, explica la actriz en una entrevista con EFE, es en muchos aspectos un tributo a su propia abuela, porque en la protagonista del filme -Eleanor, una nonagenaria judía de regreso en Nueva York-, ve muchos de los rasgos que hacían que tuviera con ella una relación «muy cercana».

«Ella tenía una personalidad formidable en muchos sentidos -rememora-, era dura y con carácter. Y también muy cariñosa y divertida y te apoyaba. También sorprendentemente abierta de mente».

«No era como Eleaonor», razona, pero «es un tributo a ella de cierta manera», sobre todo en cuanto a su «realismo».

Para su debut detrás de la cámara, Johansson (Nueva York, 1984) se ha rodeado de las actrices June Squibb y Erin Kellyman, las dos protagonistas del filme, además de figuras como Chiwetel Ejiofor.

Squibb es la encargada de dar vida a Eleanor Morgenstein, una mujer de 94 años que, tras perder a su mejor amiga se muda, desde Florida a Nueva York para estar con su hija y su nieto.

La trama se complica cuando, sin darse cuenta, se mete en una reunión de un grupo de supervivientes del Holocausto y, asaltada por la necesidad de integrarse, hace suya la vida de su difunta amiga.

Conmueve a todos los presentes, incluida una joven periodista ( a la que interpreta Kellyman) que la convence para hacer un artículo sobre su historia.

Morgenstein no solo no acierta a salir de la trampa que ella misma se ha tendido sino que construye una entrañable amistad con esa joven basada en esa mentira.

Cuando recibió el proyecto, Johansson no estaba necesariamente buscando una película para dirigir, pero le enviaron el guión, ya con Squibb ya asociada a él, y sintió “curiosidad inmediata sobre cómo podía ser”.

«Creo que conecté con la historia», detalla, porque es una idea «muy inusual, en primer lugar, algo que no has visto antes», y también porque está «muy bien construida».

Ya tenía algo de experiencia como realizadora gracias al corto ‘These Vagabond Shoes’, pero la aventura del largometraje le encantó.

«El sentimiento en el set de rodaje -celebra- era realmente alegre, lo que no siempre es el caso. Pero esto realmente se sintió como una producción feliz, todo el mundo estaba simplemente contento de estar ahí».

«Todo el mundo estaba dando realmente lo mejor de sí -agrega- y realmente comprometido».

El plus de la experiencia como actriz

Kellyman y Squibb, por su parte, se manifiestan encantadas de haberse puesto a las órdenes de la intérprete de títulos como ‘Match Point’, ‘Her’ o ‘Viuda negra’.

«Creo que Scarlett tiene una capacidad increíble de meterse en tu cabeza y sacar actuaciones que no sabía que llevaba dentro (…) Me dirigió de una forma que me permitió aprender como actriz», opina Kellyman, y describe la experiencia como «increíble».

Squibb, por su parte, agradeció sobre todo lo bien que se entendieron, algo que achacan sobre todo del hecho de venir ella misma de la interpretación.

“Es una cosa muy importante para los actores, sentir que te ven, que ven el trabajo que estás haciendo, que alguien está conectando con ello”, remarca la realizadora.

La de Johansson no es la única ópera prima firmada por una estrella del cine en la lista de obras que compiten este año en Una cierta mirada (que está dedicada a descubrimientos y miradas originales sobre el séptimo arte).

El actor británico Harris Dickinson ya presentó su película ‘Urchin’ el pasado martes y lo mismo hizo la estadounidense Kristen Stewart el viernes pasado con ‘The Chronology of Water’.

El estreno de la de Johansson este martes, aún así, era uno de los títulos que más curiosidad había generado en esta edición 78 del festival y así se demostró en la larga cola que se formó en las primeras horas de la tarde en el Teatro Debussy del Palacio de Festivales, a pesar de la lluvia.

Decenas de personas, a pesar de tener billete reservado, se acabaron quedando fuera de la proyección por motivos que la organización del festival aún no ha aclarado. Y al intentar protestar, además, se vieron escenas de gritos y empujones por parte del personal de seguridad. EFE