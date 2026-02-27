Scania y Grupo Flores presentan su nueva gama de motores SCANIA SUPER, para un transporte más rentable, limpio y seguro

Tegucigalpa – Scandinavia Motors, una empresa del Grupo Flores, de la mano de Scania, líder mundial en soluciones integrales de transporte sostenible, presentó su nueva y premiada plataforma de motores SCANIA SUPER, que proporciona una excelente con mayor ahorro de combustibles, más carga útil y más tiempo de actividad.

-SCANIA SUPER es la innovadora plataforma de tren de potencia (motor, caja de cambios y eje trasero) más avanzada, eficiente y sostenible jamás construida y traída a Honduras por Scandinavia Motors.

Scania Super, que ha sido denominado el mayor logro de ingeniería de Scania hasta la fecha, obtuvo el premio Green Truck of the Year 2024 en Alemania. Ofrece una amplia gama de potencia en un eficiente motor Scania de 13 litros y 6 cilindros en línea, la caja de cambios Scania y el eje trasero de simple reducción, logran garantizar una conducción mucho más suave y un ahorro adicional de combustible del 8 %con relación al modelo anterior, estableciendo un nuevo hito de referencia en el sector transporte.

“Estamos orgullosos de lanzar de la mano de Scandinavia Motors, el futuro para las operaciones de transporte sostenible. Scania Super con su innovadora gama de motores destaca por la mejora de rendimiento, reducción de emisiones y sistemas de seguridad activa, una solución integral que responde a las principales prioridades dde los transportistas en Honduras. Es por ello por lo que puedo decir con plena convicción ¡El futuro de Honduras es Super! Con Scania Super”, expresó John Montoya, Gerente de Mercado para Scania Latinoamérica.

Scania Super cuenta, entre otras características innovadoras, con un chasis que es el más versátil hasta la fecha, con mayor adaptabilidad, mejor distribución de peso y más espacio para carrocerías, aumentando así el potencial de carga útil. La línea con las cajas de cambio G25 y G33 está disponible en configuraciones 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×2 y 8×4, lo que permite adaptarse a cualquier operación de transporte y para tareas extrapesadas en minería, logística y construcción.

“Esta tecnología ya ha recorrido millones de kilómetros en todo el mundo y el ahorro es realmente sorprendente. Es una tecnología probada y comprobada que ahora llega a Honduras para evolucionar el transporte”, comentó Wendy Janin Martínez, Gerente de Ventas Industrial de Grupo Flores.

SCANDINAVIA MOTORS es la empresa de Grupo Flores, que distribuye Scania para Honduras, y brinda los servicios de venta buses, camiones y motores; con un completo inventario de repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Además de soluciones financieras para renovación de flotas.