Scaloni se emociona, llora y concluye: «Somos únicos, y no es arrogancia»

Atlanta (EE.UU.).– La emoción y el llanto invadió este miércoles al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien ante una nueva y vigorosa remontada en el Mundial, esta ante Inglaterra para volver por segundo Mundial seguido a un final, concluyó: «Somos únicos, y no es arrogancia».

Al pie del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador que condujo a Argentina a la conquista del Mundial jugado hace cuatro años en Catar y dentro de cuatro días a que juegue contra España por el nuevo título, se declaró «sin palabras» ante la nueva exhibición.

«Este grupo no deja de sorprenderme», manifestó con voz entrecortada al aludir a la remontada que en los últimas siete minutos lograron con sus goles Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

«Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha», expresó.

Hizo un homenaje a la tradición y el valor de la Albiceleste. «La camiseta lo amerita: Dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie».

También elogió el apoyo de los hinchas argentinos. «Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó». EFE/ir