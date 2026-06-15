Scaloni: «Esto no se acaba en el primer partido

Redacción Deportes – Argentina, el campeón de 2022 llega al debut de la edición de 2026, este martes con Argelia, sin lesionados, con Emiliano ‘Dibu’ Martínez disponible y una certeza de Lionel Scaloni desde el último Mundial: «no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante».

A pesar de comenzar ganando con un gol de penalti de Lionel Messi, la selección de Argentina fue sorprendida en su debut en el Mundial de Catar con una remontada por 1-2 de Arabia Saudí, el 22 de noviembre de 2022 en el estadio de Lusail.

Veintiséis días después de la derrota, el 18 de diciembre, la Albiceleste conquistó su tercer título mundial frente a Francia.

A veinticuatro horas del debut frente a Argelia en el Grupo J, Scaloni elogió el nivel de los Zorros del Desierto, dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovic.

«Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles», anunció en la conferencia de prensa previa al partido en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

«Argelia tiene buenos jugadores adelante y mediocampistas con buen pie. También tiene poder de adaptación a distintos esquemas. Es un equipo a respetar y nos pondrá, seguramente, las cosas difíciles», precisó el técnico de 48 años.

«Argelia ha hecho mérito para estar en el Mundial. Hubo partidos ya que demuestran que en esta copa no hay partidos fáciles», agregó.

«No obstante, matizó: «Ya tenemos la experiencia del último Mundial sobre que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante».

Sobre el presente del guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo anular derecho, dijo que «está bien». Y garantizó: «Si todo sigue bien, creo que va a jugar».

En cuanto al liderazgo de Lionel Messi, el entrenador no tuvo más que palabras de elogio para el 10 de 38 años que jugará su sexto Mundial. «Leo siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien», dijo con emoción.

Capítulo especial mereció para Scaloni el delantero Julián Álvarez, de quien dijo que «tuvo el problema en el tobillo, pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción».

Scaloni, quien asumió el banquillo en noviembre de 2028, negó que estuvieran sufriendo una presión adicional, y garantizó que la plantilla sabe manejar esos efectos.

«En los últimos años hemos llegado a esta situación porque pudimos descomprimir un poco. Jugar tranquilos fue la clave. Y sí en todo caso se siente tensión, les pasa a todos, pero es importante sentirse orgullosos de dar todo pase lo que pase», explicó.

«Estamos de la misma manera que el primer día; equilibrio es la palabra. Intentamos lo mejor para la selección, para nuestro país. Más allá de los resultados, hemos mantenido la tranquilidad y el compromiso», añadió.

Ante una pregunta sobre cuál podría ser el once inicial ante los argelinos este martes, Scaloni mantuvo la expectativa.

“Todavía no se lo dije a los chicos, se los diré más tarde». EFE