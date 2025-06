Saúl ‘Canelo’ Álvarez dice que planea retirarse del boxeo a los 37 años

Ciudad de México – El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón absoluto del peso supermediano, reveló este viernes que planea retirarse del boxeo a los 37 años; actualmente tiene 34.

«Mi cuerpo está bien, puedo seguir peleando por varios años más. A los 37 años es la edad en la que pienso retirarme y no que el boxeo me retire, es la idea. No necesito seguir peleando por dinero y por crecer mi patrimonio, no, porque nunca es suficiente. Dije que a los 37 años me iba a retirar y seguro así será», explicó en una rueda de prensa.

Álvarez es uno de los mejores pugilistas libra por libra y el más taquillero del momento, el mandamás de la división supermediana desde 2021.

Con 34 años, ya visualiza su retirada en tres años y pretende hacerlo de la mano de otro contrato millonario con Turki Al-Sheikh, ministro de Arabia Saudí y presidente de la Autoridad General del Entretenimiento por Real Decreto.

En febrero pasado, ‘Canelo’ firmó un histórico contrato de cinco peleas por Al-Sheikh a cambio de 400 millones de dólares, acuerdo que comenzó en mayo pasado con un triunfo sobre el cubano William Scull, al que le arrebató en Riad el cinturón de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), para volver a ser monarca indiscutible.

«Con Turki es con quien me voy a retirar seguramente. Creo que él me puede dar la oportunidad de cumplir mi sueño y pelear por primera vez en Japón», añadió Álvarez, dueño de los fajines supermedianos de la FIB, la AMB, CMB y OMB.

Sobre su siguiente combate, el segundo en el contrato con las autoridades saudíes, que será en contra del estadounidense Terrence Crawford, campeón del mundo en cuatro divisiones diferentes, Álvarez adelantó que ya no será el 12 de septiembre, sino el 13 del mismo mes.

«Apunta a que va a ser en Las Vegas el 13 de septiembre. Les dije que no peleo los viernes, que para nosotros los mexicanos el sábado es más importante porque es parte de nuestros festejos del Día de la Independencia (16 de septiembre). Apunta a que será en Las Vegas, a reserva de lo que diga Turki», añadió el oriundo de Guadalajara. JS