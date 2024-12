Sarrazin, lesionado de gravedad al caerse en el segundo ensayo para el descenso de Bormio

Redacción deportes.- El francés Cyprien Sarrazin, que había marcado el mejor tiempo el jueves en el primero, sufrió este viernes una aparatosa y grave caída, que puede haberle causado un grave lesión en la cabeza, durante el segundo entrenamiento para el descenso de Bormio, prueba puntuable para la Copa del Mundo de esquí alpino que se disputará este sábado en la citada estación italiana.

Sarrazin, de 30 años, con cinco victorias en Copa del Mundo -una de ellas precisamente en esta prueba, hace justo un año-, perdió el control a gran velocidad y salió despedido en un salto en la parte baja de la muy exigente y helada pista Stelvio, golpeándose fuertemente la espalda y la cabeza; antes de acabar cortando con uno de sus propios esquís -el que aún no se había desprendido de la bota tras el impacto- la red de seguridad, que acabó traspasando.

El francés, que había tomado la salida con el dorsal 11 en el segundo ensayo para el descenso de este sábado, tuvo que ser evacuado en helicóptero a un hospital próximo, en el que, según informó posteriormente la Federación Francesa de Esquí, se le diagnosticó un hematoma subdural, una hemorragia entre dos meninges, resultado de un traumatismo craneal grave.

Como este tipo de lesión implica un riesgo para su vida, Sarrazin fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos a primera hora de la tarde de este viernes; y su federación nacional anunció que durante esta misma jornada el galo sería intervenido quirúrgicamente.

El entrenamiento estuvo interrumpido durante más de media hora y en el mismo también se accidentó, en la misma zona que Sarrazin, el suizo Josua Mettler. Asimismo, el italiano Pietro Zazzi sufrió, al caerse en otra parte de la pista, tras tocar una de las puertas, una fractura de tibia y peroné.

El canadiense Alexander Cameron marcó el mejor tiempo del ensayo, al cubrir los 3.442 metros de la helada e irregular pista Stelvio -con salida a 2.268 y un desnivel de 1.023- en un minuto, 55 segundos y 13 centésimas; 53 menos que el suizo Stefan Rogentin.

El austriaco Stefan Babinsky, a 84 centésimas, marcó el tercer crono de un entrenamiento en el que el suizo Marco Odermatt, triple ganador de la Copa del Mundo y líder de la general, se inscribió undécimo en la tabla de tiempos: a un segundo y 55 centésimas de Cameron.

El grave accidente de Sarrazin no dejó frío a nadie. Su compatriota Nils Allegre -decimoctavo tiempo en el entrenamiento, a dos segundos y once centésimas- afirmó de forma tajante que en su «opinión, no saben cómo se prepara una pista», en referencia a la que albergará la prueba reina del esquí alpino durante los Juegos Olímpicos de invierno de 2026, algo que según él «no se merecen».

Odermatt, que el año pasado fue segundo en el descenso que ganó Sarrazin y que se anotó los dos últimos supergigantes disputados en la Stelvio, describió la bajada por la exigente pista como «una lucha por la supervivencia».

«Este año, las condiciones en la Stelvio parecen ser especialmente difíciles, en una pista en la que, además del hielo y los baches, la luz plana implica un problema habitual. A ninguno nos gustan las transiciones de zonas particularmente heladas a tramos más agresivos con nieve artificial», explicó Odermatt, que lidera la general de la Copa del Mundo con 540 puntos, 71 más que el noruego Henrik Kristoffersen.

El italiano Markus Waldner, director de competición de la Federación Internacional de Esquí (FIS), advirtió que «todos» saben «que la Stelvio es una de las pistas más difíciles».

«El fuerte viento de los pasados días ha secado algunas zonas. Allí la pista tiene más agarre. No conozco a nadie que pueda preparar una pista de tres kilómetros y medio de forma uniforme», explicó al canal de televisión austriaco ORF Waldner, que presenció ‘in situ’ la grave caída de Sarrazin.

«Eso es malo. Les deseo una pronta recuperación a los tres heridos», comentó el director de competición de la FIS, que se refirió al material.

«Todo va al límite, el material ha sido llevado de forma extrema al límite, incluso por encima del mismo. Y el resultado son esas caídas. También tenemos que adaptarnos a las diferentes condiciones. Tras la caída de Sarrazin, pasaron por allí 65 esquiadores sin problemas. Hay que adaptarse, este es un deporte al aire libre», dijo Waldner. «¿Tenemos que dejar de hacer carreras? El punto crucial es el material. También corresponde a cada deportista decidir si toma o no la salida», añadió. EFE/ir