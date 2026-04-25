‘Saros’, una aventura espacial de acción sobrecogedora que cambia con cada partida

Madrid .- ‘Saros’ es una de las grandes apuestas en exclusiva para PlayStation de este año. Una aventura de acción espacial en tercera persona, aterradora y misteriosa, que llega con una propuesta muy especial: un planeta repleto de criaturas y desesperación que cambia por completo con cada partida.

l título (PlayStation 5, desde el 30 de abril) es frenético y vertiginoso, tan dinámico que si te duermes o pestañeas, estás muerto.

Algo complicado, al contar con un escenario sobrecogedor en el que un enigmático eclipse lo impregna todo de una tonalidad lúgubre con escenarios y criaturas de clara inspiración “lovecraftiana”.

Bajo esa atmósfera hostil, se desarrolla su historia, un juego en el que cada vez que el personaje muere arranca desde el inicio, con la particularidad de que el entorno, y los enemigos, han cambiado. En ese contexto, solo queda mejorar al personaje y aprender de los errores para afrontar de nuevo el desafío más preparado.

La fórmula de ‘Saros’

La fórmula de ‘Saros’ no llega de la nada, el estudio finlandés ‘Housemarque’ ha repetido la exitosa fórmula que trajo con ‘Returnal’, videojuego lanzado en 2021 galardonado con cuatro premios BAFTA y que consiguió vender más de 500.000 copias en sus dos primeros meses a pesar de su endiablada dificultad.e

‘Saros’ cuenta la historia de Arjun Devraj, un agente de la corporación Soltari que, junto a la tripulación de la misión Echelon IV, llega al planeta Carcosa en busca de respuestas tras reportarse la desaparición de las tres expediciones anteriores.

La dinámica principal del juego es muy básica, un soldado enfrentándose a todo tipo de enemigos que centran su combate en disparar decenas de proyectiles mientras el protagonista contraataca y esquiva a toda velocidad poniendo a prueba la habilidad y los nervios de los jugadores.

Un título frenético para nervios de acero

El bucle jugable de ‘Saros’ funciona con los fragmentos de exploración a los que el jugador llegue (y que funcionan para ir desgranando la historia) y los momentos de pura adrenalina de los combates que los propios desarrolladores califican como un “ballet de balas”.

Un título que consigue transmitir la sensación de pavor y desesperación que viven sus protagonistas, amplificada por los restos de grabaciones o escritos que van dejando las anteriores tripulaciones desaparecidas.

La desarrolladora finlandesa, filial de Sony, exprime al máximo la capacidad de la PlayStation 5, con gráficos realistas alternados con cinemáticas grabadas mediante captura de movimiento por actores como el británico Rahul Kohli (Arjun Devraj), conocido por sus papeles en las series de terror ‘Misa de medianoche’ y ‘La caída de la casa Usher’, ambas de Netflix.

Saros’ también aprovecha las capacidades de PlayStation 5

‘Saros’ también aprovecha las capacidades de PlayStation 5 en otros aspectos como el sonido, con la banda sonora que mezcla la electrónica y el metal de Sam Slater, y un audio 3D envolvente que amplifica los sonidos alienígenas del planeta Carcosa y da pistas al jugador de por dónde va a recibir el siguiente ataque.

Destaca además el desarrollo adaptado para el mando ‘DualSense’, en el que los gatillos hápticos ofrecen una sensación específica para cada arma disponible y habilitan el disparo alternativo y, gracias a la vibración, trasladan al jugador la tensión de la partida.

Si ‘Housemarque’ ya recibió críticas en ‘Returnal’ por la alta dificultad del juego y su castigante ‘gameplay’, en ‘Saros’ han intentado remediarlo con las mejoras del personaje, aunque mantiene un estatus de juego bastante desafiante.

‘Saros’ apunta a ser uno de los títulos más potentes e importantes del catálogo de PlayStation 5, no solo en 2026 sino en toda la generación gracias a una mecánica depurada y un apartado artístico potente que da horas de diversión y frenesí a todos los que se atrevan a aceptar el reto que no está a altura de todos.