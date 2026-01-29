Sarahí Cerna, la allegada a familia Zelaya-Castro, que buscó ser Fiscal y se coló a última hora en el BCH

Tegucigalpa – Ocupó cargos importantes en el recién concluido gobierno de Xiomara Castro. Fue ministra de Trabajo y de la Presidencia, así como presidenta del Consejo Económico y Social (CES), pero no sólo eso, buscó ser Fiscal de la República y al finalizar su mandato como funcionaria se coló en el directorio del Banco Central de Honduras.

Se trata de Sarahí Cerna, muy allegada a la familia Zelaya Castro, una mujer de confianza en el Partido Libre que está en el foco de la crítica por su nombramiento en un cargo técnico en el BCH sin tener la preparación para desempeñarlo.

La catacamense, nacida hace 41 años, es abogada con doctorado en la Universidad de San Carlos en Guatemala, su tío paterno, Omar Cerna García, fue Fiscal General Adjunto de entre 2005 y 2009.

Además, Sarahí Cerna fue muy visible en los Consejos de Ministros y en los últimos actos públicos del gobierno representó a la mandataria Castro.

La ministra Sarahí Cerna fue designada como comisionada en defensa de recursos naturales y diálogo con comunidades de Río Plátano.

El nombramiento de Cerna se publicó en el diario oficial La Gaceta (07-2026) del sábado 24 de enero de 2026 en los estertores de la administración Castro.

En junio de 2023, la entonces candidata al cargo de Fiscal General de la República, Sarahí Cerna presentó su dimisión a la candidatura ante la Junta Proponente.

A partir de julio de 2024, Cerna pasó del ministerio de Trabajo a la Secretaría de la Presidencia en sustitución de Rodolfo Pastor de María.

En septiembre de 2024, la presidenta Castro la designó como comisionada presidencial en defensa de recursos naturales y diálogo con comunidades de la Biosfera del Río Plátano. Los resultados de esa asignación fueron prácticamente nulos. JS