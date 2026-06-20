Sara Baras: “Abrir la Bienal de Sevilla me hace estar más emocionada que nerviosa”

Sevilla.- La bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras abrirá la Bienal de Flamenco de Sevilla con ‘Infinita’, espectáculo con el que vuelve a la cita sevillana 14 años después y que la llevará de gira por España, algo que la hace estar “más emocionada, más contenta, que nerviosa”.

En una entrevista con EFE ha admitido que, cuando llegue el momento del estreno le puede “dar algo”, porque “inaugurar la Bienal de Flamenco de Sevilla, después de estar tantos años sin venir, es muy importante, y encima con la creación número veinte” de su carrera.

Lo hace, además, con un “homenaje a Andalucía, que es infinita”, y rodeada de “un equipo que es más bien una familia”, y a los que ha implicado tanto en el proyecto que lo han sacado adelante: “somos una gran familia y juntos podremos hacerlo por lo menos la mitad de bonito que yo lo sueño”.

La nueva obra de Sara Baras, dedicada a Andalucía y a la mujer, tendrá su estreno absoluto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los días 11, 12 y 13 de septiembre, una creación que marca además el inicio de una nueva etapa artística para la compañía y anuncia sus primeras fechas de gira en España, así como una temporada en el Teatro Gran Vía de Madrid a partir del 4 de febrero de 2027.

Creada en honor a su tierra, ‘Infinita’ propone un viaje por la memoria, la emoción y la identidad de una tierra “inagotable en matices, ritmos, colores y sentimientos”, y lo hace a través de ocho mujeres que encarnan su esencia en cada provincia.

Desde Huelva hasta Almería

El montaje se inicia en Huelva con sus fandangos y recorre Andalucía dándole a todas las provincias la misma importancia, a todos sus rincones, con una metáfora que subraya que “es la identidad de cada provincia, porque Andalucía es una flor y cada pétalo es una provincia. La unión de todos esos pétalos diferentes, cada una con su identidad, es Andalucía”.

Por eso, se ha trabajado en sacar “tantas cosas bonitas” de la región, con el detalle de que “se ha tenido que sacar la esencia de cada provincia, y dejar muchas cosas fuera, porque hay un tiempo para cada una”, y siempre sin perder la perspectiva de que “no se puede decir si es más bonita una seguiriya o una soleá, porque hay días que son de seguiriya y días que son de alegría, hay días que son de soleá o de taranto”.

Todo se ha unido para poner sobre el escenario “el abanico de identidades que tiene esta tierra, que tan grande es, que juntas es como suman”, en un espectáculo en el que no se resalta ninguna provincia sobre otra, sino Andalucía en su globalidad.

La importancia de la Bienal

Sara Baras abrirá la Bienal, sobre la que ha recordado que ha sido parte de este festival “y realizó algunas de sus actuaciones cuando era solo una niña”, donde ha trabajado “con muchos artistas, incluso con distintos directores”, y ha señalado que es fácil de entender “lo importante que es, solo se tiene que buscar la trayectoria del festival y la cantidad de artistas que se presentan en un festival así”.

Y allí llevará ‘Infinita’, con dirección, guion y coreografía a cargo de ella, con música original compuesta por Keko Baldomero, director musical de la compañía y colaborador fundamental en la construcción sonora de sus montajes.

Mientras se mantiene en la plenitud de su carrera, asegura que le satisface incluso más que su trabajo ser la madrina de la Asociación Nacional Princesa Rett, una entidad sin ánimo de lucro para apoyar a familias afectadas por el Síndrome de Rett, un trastorno neurológico genético raro, algo que, para ella “es un antes y un después” en su vida y en su compromiso social. EFE