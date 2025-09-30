SAR recuerda que hoy vence el segundo pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta

Tegucigalpa– La directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Mariana Ríos, recordó a los contribuyentes que este 30 de septiembre vence el plazo para realizar el segundo pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta (ISR), e insistió en que no habrá prórroga.

“Informamos a toda la población que tiene que hacer su contribución con el segundo pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta que vence este 30 de septiembre. No habrá prórroga, por lo tanto, hacemos un llamado para que se acerquen a las oficinas ya sea de forma presencial o a través de la oficina virtual”, manifestó Ríos.

La titular del SAR explicó que para este segundo pago a cuenta se espera recaudar alrededor de 12,000 millones de lempiras, con la participación de más de 80,000 obligados tributarios.

Asimismo, recordó que el SAR ha habilitado distintas opciones para facilitar el proceso. “Tenemos los call centers activos y citas virtuales que se pueden gestionar a través de la página web, además de la atención en todas las oficinas del país”, puntualizó.LB