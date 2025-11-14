Santos Orellana interpone denuncia en el MP por allanamiento ilegal de agentes en su vivienda

Tegucigalpa – El capitán Santos Orellana interpuso este viernes una denuncia en el Ministerio Público porque agentes del orden estaban armados e irrumpieron en su vivienda y encañonaron a su esposa e hija.

Contó que el miércoles, su esposa Jennifer Bonilla y su hija llegaron a su vivienda, cuando encontraron hombres armados vestidos de civil

“La sorpresa de ella es que al llegar a nuestra casa encontró hombres armados de civil sin ninguna identificación, habían violentado las medidas de seguridad de los portones”, declaró a periodistas.

Orellana admitió que la vivienda estuvo a cargo por cuatro meses por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) porque fue asegurada tras orden judicial.

Señaló que cuando personal de la OABI dejó la administración de su vivienda, la dejó abandonada y la propiedad fue saqueada.

Indicó que se encargó de levantar un acta notarial, llevó el documento a la OABI y solicitó a las autoridades para regresar a su vivienda para habitarla y que recibió el beneplácito de las autoridades.

El capitán de las Fuerzas Armadas con baja deshonrosa contó que la irrupción de agentes de la OABI en su vivienda sucedió el miércoles en horas de la tarde, donde alegaron que estaban haciendo una inspección, pero que irrumpieron de manera violenta y encañonaron a su familia. AG