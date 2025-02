Santiago Herrera: «El empleo es la prioridad nacional, pero no de la clase política»

Tegucigalpa- El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, reiteró la grave crisis de empleo que enfrenta el país y la falta de interés de la clase política en abordar este problema de manera efectiva.

Herrera señaló que la generación de empleo es la prioridad nacional, pero lamentó que no parezca serlo para los dirigentes políticos.

«Los jóvenes enfrentan serios problemas de empleo. De los 4 millones de personas que forman parte de la fuerza laboral en Honduras, 937,000 no están trabajando ni estudiando. Esto significa un sacrificio para la producción y los ingresos de las familias en la actualidad, pero también una apuesta a perder en el futuro, ya que estos jóvenes no se están formando para insertarse en el mercado laboral», explicó.

El economista advirtió que esta situación genera un ciclo de pobreza persistente. «Si los jóvenes no se preparan, no serán productivos, no generarán ingresos y la pobreza se perpetuará», enfatizó.

Seguidamente alertó que otro factor preocupante, es la dependencia de las remesas. «Una buena parte de la población se ha conformado con este ingreso. No se puede negar que el 40 % de los hogares hondureños depende de las remesas como su única fuente de ingresos», indicó.

Respecto a la educación y su impacto en la economía, Herrera lamentó que el bono demográfico se haya desaprovechado. «Entre 2019 y 2042, la pirámide poblacional indicaba que los jóvenes sostendrían a los adultos mayores, pero esto no sucederá si no están estudiando ni trabajando. Sin empleo ni educación, no habrá mayor producción ni productividad», alertó.

Además, destacó el alto nivel de informalidad laboral en el país. «Más del 72% de los trabajadores están en la informalidad, lo que significa empleo precario, sin ingresos mínimos ni protección social. Esto es doloroso para cualquier sociedad», expresó.

Sobre la población denominada «ninis», Herrera reveló que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 937,000 jóvenes en esta condición, 689,000 son mujeres y 250,000 son hombres. «Solo el 43% de las mujeres participa en el mercado laboral, en comparación con el 78% de los hombres. Si en un país de 10 millones de habitantes hay 4 millones en la fuerza laboral y un millón no estudia ni trabaja, ¿qué nos depara el futuro?», cuestionó.

Finalmente, Herrera hizo un llamado urgente a las autoridades y a los precandidatos políticos para que prioricen el empleo en sus agendas, alertando que el país está atrapado en un círculo de precariedad y pobreza que se agravará si no se toman medidas concretas. LB