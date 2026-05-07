Sandra Ponce: “El principal desafío que tenemos en Honduras es la pobreza y sobre todo la desigualdad”

Tegucigalpa – La defensora de derechos humanos, Sandra Ponce, reflexionó que “el principal desafío estructural que tenemos en Honduras es la pobreza y la desigualdad que aún persiste”.

– Valoro el papel de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia en Honduras, además aplaudió la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.

Durante una entrevista con Proceso Digital, Ponce expresó que el deterioro institucional no es un hecho aislado, sino el resultado de problemas estructurales que han persistido por años y que continúan agravándose.

Desglosó que el tema de justicia se relaciona con derechos humanos, “se afirma que un derecho que no tiene garantía es un derecho que no existe, y la primera garantía del derecho humano es la justicia, pero un sistema que sea independiente, confiable”, dijo.

Ponce, cuestionó que pese a que en el debate persiste la instauración de un Consejo de la Judicatura para reforma la independencia judicial, pero no ha ocurrido y más bien un tema que se ha quedado en el tintero.

La también exfiscal de Derechos Humanos fue enfática al señalar la criminalización que existe hacia defensores de DDHH, por lo que pidió que en lugar de perseguirlos más bien se resalte la importancia de este rol en las democracias.

“Primero debemos reafirmar el rol importante que juegan los defensores de derechos humanos, la importancia de protegerlos y que los mecanismos provistos para salvaguardar sus derechos deben ser fortalecidos”, describió.

Señaló que ser defensor de DDHH no es una membresía, “todos los que promueven la defensa de las libertades son abanderados de estas luchas”.

Abogó para que exista una revisión del Mecanismo de Protección, el cual ha sido desbaratado en los últimos años en detrimento de centenares de personas que se acogen a esta herramienta.

Reconoció que el sistema penitenciario es un desafío para Honduras, pero para lograr un mejor abordaje se necesitan esfuerzos mancomunados de los distintos operadores de justicia. La norma en el país es la medida de prisión preventiva, lo que deriva en el hacinamiento de las cárceles.

La jurisconsulta alabó la participación de la sociedad civil en el contexto actual. “Su rol es fundamental, como lo es el papel de la prensa. Una de los pilares que tenemos es tener una sociedad civil muy activa, su rol sigue siendo fundamental para el fortalecimiento de las instituciones. Los necesitamos para que digan lo que no está bien para seguir avanzando como sociedad”, reforzó.

En torno a los 100 días del gobierno de Nasry Asfura, puntualizó que es muy poco tiempo para evaluar las medidas y políticas que se están implementando en el país, “pero creo que la estabilidad política que tenemos hoy, si vemos de dónde venimos después del pasado accidentado proceso electoral del 2025, podemos decir que estamos en una situación de oportunidad para hacer las cosas mejor en beneficio de Honduras”. JS