Sanciones de EEUU contra funcionarios por brigadas médicas cubanas, es mensaje claro: Suyapa Figueroa

Tegucigalpa- La diputada y expresidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, respaldó la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer restricciones de visas a funcionarios centroamericanos involucrados en la contratación de brigadas médicas cubanas, calificando la medida como un “mensaje claro” contra la explotación laboral y la violación de derechos humanos.

– “Es trata de personas financiada con fondos públicos y una amenaza a la seguridad nacional”, denuncia Figueroa

«Nosotros lo hemos denunciado por años: la explotación que se hace a los médicos cubanos en esas brigadas es una forma moderna de trata de personas», afirmó Figueroa.

La legisladora añadió que estas misiones médicas no solo precarizan el trabajo médico, sino que además representan un riesgo para la seguridad nacional: “No sabemos quiénes son, no están certificados, y no hay ninguna garantía de su verdadera identidad ni formación”.

Figueroa también lanzó una seria acusación al señalar que fondos de instituciones como el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) estarían siendo utilizados para financiar la permanencia de estas brigadas cubanas en Honduras.

“Se está comprometiendo dinero que pertenece a maestros y empleados públicos para sostener una política que linda con la trata de personas», denunció.

La diputada advirtió que esta situación podría tener repercusiones aún más graves para el país. “Estados Unidos podría tomar medidas adicionales, incluso bloquear el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en ese país, lo que afectaría directamente a miles de familias que dependen de esas remesas”, sostuvo.

El anuncio de las restricciones fue hecho por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien señaló que los funcionarios sancionados han participado en la contratación de personal médico cubano bajo condiciones que Washington considera trabajo forzado. Aunque no reveló los nombres de los afectados, Figueroa advirtió que las consecuencias podrían escalar hasta alcanzar altos niveles del Ejecutivo hondureño.

“Todos sabemos quién toma las decisiones aquí. Si se comprueba que estas brigadas se mantienen con fondos públicos, y si se confirma la violación a los derechos de los médicos cubanos, Estados Unidos no dudará en ampliar las sanciones”, concluyó Figueroa.

La polémica revive un debate latente en la región sobre la legalidad y ética de las misiones médicas cubanas, utilizadas por diversos gobiernos como símbolo de solidaridad, pero denunciadas internacionalmente como una forma encubierta de esclavitud moderna.LB